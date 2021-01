TÜSİAD'ın Dijital Türkiye Konferansı

Boyner Grup Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, salgına kadar yüzde 20 olan e-ticaret cirolarının şu an yüzde 40'lara geldiğini belirterek, "Bir taraftan e-ticaret tarafımız çok hızlı büyüyor, bir taraftan da bu süreçte mağazacılığın kendi içinde çok hızlı geliştiğini görüyoruz. Son 5 senede yapmadığımız mağaza içi servis ve ürün inovasyonlar son 4-5 aya sığdı." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından çevrim içi olarak düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı kapsamında "Yeni İş Modelleri ile Dijital Geleceği Güvenle Tesis Etmek" paneli gerçekleştirildi.

Cem Boyner, panelde yaptığı konuşmada, salgın sürecinde yaşanan, yaşanması beklenen değişim ve dönüşümler hakkında bilgi verdi.

İşi inovasyon olan şirket, birey ya da kurumların yeni fırsatlara başarısız olması kaygısıyla daha mesafeli yaklaştığını anlatan Boyner, e-ticaretin pandemi sürecindeki yerinin önemine işaret etti.

Boyner, şirket bünyesinde yaşanan değişimlere ilişkin şunları anlattı:

"Pandemiye kadar yüzde 20 olan e-ticaret ciromuz şu an yüzde 40'lara geldi. Bir taraftan e-ticaret tarafımız çok hızlı büyüyor, bir taraftan da bu süreçte mağazacılığın kendi içinde çok hızlı geliştiğini görüyoruz. Kendimizi tamamen kanal bağımsız, her kanaldan müşteriye dokunabileceğimiz bir iş haline getirdik. Gelecekte ne olacağına dair, çok sayıda müşteriye dokunan merkezimiz var. Müşteriyi dinleyerek planlarımızı uygulayabilirsek, rekabette hep bir adım önde olacağımızı görüyoruz."

"Son 5 senede yapmadığımız mağaza içi servis ve ürün inovasyonlar son 4-5 aya sığdı"

Online'ın avantajları hakkında değerlendirmelerde bulunan Boyner, salgın sürecinin getirilerinden bahsederken, mağazalarda bile bu süreç içinde çok sayıda ürün ve servis çeşidinin geliştiğini dile getirdi.

Boyner, son 5 senede yapmadıkları mağaza içi servis ve ürün inovasyonlarının, son 4-5 aya sığdığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Dolayısıyla bu değişiklikler sadece dijital alanda olmuyor, hayatın bütün alanlarında oluyor. Mobil ödemeye başlayalı 3-4 sene oldu, şu an 2 milyonun üzerinde işlemimiz var. Biz bunu Hopi'de bir servis olarak sunmuştuk, altın madeni gibi bir şey oldu. Boyner'de mobil ödeme kullanan müşterilerle, kullanmayan müşteriler arasında, kullananlar lehine 4 misli fazla satış yaptığımızı, ziyaret frekansının daha fazla olduğunu gördük. Şu an bütün endüstriye bu hizmeti vermek için kolları sıvadık, önemli bir damar yakaladık.

'Kulakları duymayanlar, dans edenleri deli zannedermiş.' diye bir söz var, bizim de aslında neden dans ettiğini anlamak için bir çok deliye kulak vermemiz lazım çünkü gerçekten çok parlak fikirler var. Bu parlak fikirleri işlerimize eklemlendirmemiz lazım çünkü gerçek bir tek yerde değil."

Şu an Türkiye'de her 9 kişiden birinin Hopi'li olduğunu bilgisini veren Boyner, 2021 sonunda her 6 kişiden birini Hopi'li yapma hedefinde olduklarını söyledi.

Boyner, "Teknoloji de dijital teknoloji de bu işin çok önemli bir temeli olmakla birlikte, kafanın, ticari zihniyetin, işin içindeki kişilerin tüccar gibi düşünmelerinin, işin teknoloji yatırımı kadar ve hatta daha da önemli olduğunu düşünmeye başladım. Elde çok fırsat var aslında. Dijital taraf ile gerçek hayatta insanlara dokunduğunuz alanı birleştirerek çok büyük işler yapma imkanı var. Bu işin temelinde de 'connectivity-bağlanılırlık' var. Bunu da sadece teknoloji olarak düşünmemek gerek. Kafaların, fikirlerin birbirine bağlanmasını, iş birliği ve ilişkilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Online market alışverişine talep ciddi bir artış gösterdi"

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın da Yemeksepeti ile Türkiye'deki kullanıcıların ve yemek sektörünün ihtiyaçlarına uygun özgün bir model kurguladıklarını belirterek, "20 yıl önce kaç tane restoranla çalışabileceğimizi hesaplarken, bugün Türkiye'nin en önemli online yemek siparişi platformu olarak 70 ilde 35 binin üzerinde üye restoran ile 19 milyondan fazla kullanıcımıza hizmet veriyoruz." dedi.

Dijitalleşmenin son birkaç yıldır tüm dünyada her sektörde iş yapış şekillerinin merkezinde bulunduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Pandemi süreciyle bu daha da hızlandı ve dünyanın dijitalleşmeye daha da fazla uyum sağlaması kaçınılmaz bir hal aldı. Öngörülerin çok ilerisinde bir dijitalleşme sürecine girildi. Geçen yıl e-ticaretin perakende içerisindeki payı yüzde 5 civarında seyrediyorken, pandeminin etkisiyle bu çok hızlı bir büyüme oranına ulaştı. Ticaret Bakanlığı 2020 verilerine göre, e-ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 arttı.

Raporlara göre, şu an dünya nüfusunun yüzde 60'a yakını internet kullanıyor. Bu yeni dijital dünya, sürekli gelişim gösterdiği için şirketler olarak daha dinamik olmamız gerektiği ortada. Çünkü teknoloji değişirken, tüketici trendleri de aynı hızla değişmeye devam ediyor. Başarılı olmak için de bu değişimleri aynı hızla takip etmemiz ve yaptığımız işe adapte etmemiz gerekiyor. Pandemi döneminin önemli değerlerinden biri de sistematik bir dönüşüm oldu. Bu dönemde iş yapış şeklimizden günlük alışkanlıklarımıza kadar birçok konuda değişiklik yaşadık."

Aydın, teknolojik inovasyonların takipçisi değil, öncüsü bir şirket oldukları için, değişen süreçlere de hızlıca adapte olabildiklerini belirterek, "Bu doğrultuda pandemiye nispeten hazırlıklı girdik diyebilirim. Teknik altyapımız sayesinde evden çalışma modeline geçişte herhangi bir sorun yaşamadık. İnsanlar evde vakit geçirdikleri için daha çok evde yemek yapmaya başladı. Bu da temel gıda ürünlerinin tedarikini evden çıkmadan internet üzerinden gidermeye yönelik ihtiyacı beraberinde getirdi. Sonuç olarak, online market alışverişine talep ciddi bir artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

"Küresel e-ticaret hacminin 4 yılda ikiye katlanması bekleniyor"

TÜSİAD eTicaret Çalışma Grubu Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı ise TÜSİAD eTicaret Çalışma Grubu'nu e-ticaret sektörünün gelişimini hızlandırmak ve Türkiye'nin bu alandaki küresel rekabet gücünü artırmak hedefiyle 2018'de hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu süre içinde sektör için raporlar yayınlayıp, etkinlikler düzenlediklerini aktaran Kantarcı, "Ekonomik politikalarımızda sektörel varlığımızı güçlendirecek çalışmalara imza attık. Sektör temsilcileri olarak, e-ticaretin gelişiminin ülke ekonomisine sağladığı katkıyı yakından takip ediyor ve bu katkıyı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Kantarcı, 2019 sonunda küresel e-ticaret hacminin 3,5 trilyon dolar olarak ölçüldüğüne dikkati çekerek, "2020'de ise 4 trilyon doları aşan bir hacimden bahsediyoruz. Tahminler 2023'te bu rakamın en 6,5 trilyon dolara ulaşacağı yönünde. Pandeminin etkisi ve dijitalleşmenin de iyiden iyiye hızlanmasıyla birlikte rakamların daha hızlı büyümesi sürpriz olmayacak. 4 yılda ikiye katlanması beklenen bir sektörün yaratacağı ekonomiyi öngörüp, yeni yatırımları da buna göre planlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Equinix Türkiye Ülke Müdürü Aslıhan Güreşcier de Kovid-19 salgınının pek çok alanda hızlı bir dönüşüm sürecini başlattığını belirterek, "Salgının sosyal hayattan eğitim ve iş yaşamına kadar pek çok alanda ciddi etkileri oldu ve görmeye devam ediyoruz. Zaten gündemde olan dijital dönüşüm iyiden iyiye etkisini hissettirmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu