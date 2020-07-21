TÜSİAD heyetinden HDP'ye ziyaret Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı ziyaret etti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı ziyaret etti. HDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, güncel gelişmeler ile Türkiye'nin ekonomik ve siyasi durumu ele alındı. Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının sorumlulukları konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan da yer aldı. Kaynak: AA