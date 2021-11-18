TÜSİAD heyeti, Washington'da temaslarda bulundu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu heyeti, 15-16 Kasım'da Washington'da temaslarda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti Washington'daki temasları çerçevesinde Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileriyle görüştü, Kongre'de temaslarda bulundu. TÜSİAD heyeti ayrıca Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ı ziyaret etti. Görüşmelerde, Türk-Amerikan ilişkilerindeki mevcut sorunlara çözüm bulunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, temaslarla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunların giderilmesi her iki ülkenin ulusal çıkarları açısından son derece önemlidir. İlişkilere ortak ilke ve değerlere dayalı, uzun vadeli stratejik bir bakış açısıyla yeniden odaklanılması, kurumsal ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. İlişkilerdeki karşılıklı güvensizlikten kaynaklı sorunlar ancak diyalog yoluyla, samimi ve çözüm odaklı bir yaklaşımla giderilebilir."

Düşünce kuruluşu uzmanlarıyla bir araya gelen TÜSİAD heyeti, ayrıca Brookings Enstitüsü'nde yapılan yuvarlak masa toplantısında TÜSİAD tarafından geçen ay yayınlanan Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa raporunun bulgularını paylaştı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyette; Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Ebiçlioğlu, İrem Oral Kayacık, Önder Sezgi, Can Yücaoğlu ve TÜSİAD Washington Temsilcisi Barış Ornarlı yer aldı.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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