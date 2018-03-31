Tüsiad Heyeti, Hatay'da

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Şu ana kadar çekilen önemli sıkıntıları, Hatay halkı televizyondan izlemedi, bilfiil zaman zaman da yaşadı ama ne mutlu ki bence mutlu sona giden bir yolculuk yapılıyor. Özellikle terör odaklarının tamamen temizlendiği, şehrin artık bundan sonra gerçekten daha fazla işine gücüne bakabileceği, daha fazla milli gelirden pay alabileceği bir noktaya geliyor." dedi.

Bilecik'in yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç, Yönetim Kurulu üyeleri Metin Akman, Batu Aksoy, Esin Güral Argat, Bahadır Balkır, Barış Oran ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası'ndan oluşan heyet, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, ziyarette yaptığı konuşmada, 47 yıllık bir öyküsü olan iş dünyası sivil toplum örgütünü temsilen kente geldiklerini söyledi.

Gerek mültecilerle beraber şehrin çekmiş olduğu yükü gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'yla beraber şehrin gösterdiği bütün fedakarlığı son derece iyi anladıklarını aktaran Bilecik, şöyle devam etti:

"Bu memleketin bir evladı olarak çekilen hem acıları hem sevinçleri, hem gururu hem de üzüntüleri yakinen takip etme şansı bulan insanlardan biriyim. Şu ana kadar çekilen önemli sıkıntıları, Hatay halkı televizyondan izlemedi, bilfiil zaman zaman da yaşadı ama ne mutlu ki bence mutlu sona giden bir yolculuk yapılıyor. Özellikle terör odaklarının tamamen temizlendiği, şehrin artık bundan sonra gerçekten daha fazla işine gücüne bakabileceği, daha fazla milli gelirden pay alabileceği bir noktaya geliyor. Çünkü ben de biliyorum ki Hatay'ın bütün bu noktalarına bakıldığı zaman barışın, sevginin, hoşgörünün, bu çok kültürlülüğünün vermiş olduğu ve üzerinde onlarca medeniyeti ağırlamış bir kent nihayetinde."

TÜSİAD'ın her meseleye dokunmayı başaran bir kuruluş olduğunu paylaşan Bilecik, "Gerek sosyal gerekse de katkı yapabileceğimiz her noktada taşın altına elini koyan bir TÜSİAD var." dedi.

Vali Ata da Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye'nin her yerinden destek amacıyla kente gelenlerin olduğunu anlattı.

TÜSİAD heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Ata, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı operasyonun başarısından bahsederek bu süreçte hiçbir sivilin zarar görmediğini aksine orada terör örgütünün baskısından, zulmünden mağdur olan yerel halkın kurtarıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bilecik ve Ata, birbirlerine hediyeler verdi.

Ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret eden heyet, kentte yapımı devam eden müze otelde incelemelerde bulundu.