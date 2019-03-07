Tüsiad: Güçlü Türkiye İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamalıyız

– Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yayınladığı mesajında, cinsiyet eşitliği sağlanmasının bir ülkeyi güçlendirdiğini belirterek, "güçlü bir Türkiye" için cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekti.

TÜSİAD'ın söz konusu mesajında şu değerlendirme yer aldı:

"İnsanların cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılık ve eşitsizliğe maruz kalması bir ülkeyi içten içe zayıflatır; devletin, toplumun, ailenin ve bireyin yaşamının sağlıklı sürmesini engeller.

"Kadın ve erkeğin hak ve özgürlüklerde, fırsatlara erişimde ve temsilde eşitliğinin esas olduğuna inanıyoruz. Bu bir demokrasi, toplumsal refah ve ulusal onur konusudur.

"21'inci yüzyılda güçlü bir Türkiye için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliği demokrasi, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez bir unsurudur.

"Toplumsal cinsiyet eşitliği uluslararası kurumlar ve hukuk tarafından açıkça tanımlanmış olup, coğrafi, kültürel ve dini unsurlara göre farklılık göstermemektedir. Bu konuda dünya gerçekleri ve veriler herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak kadar açıktır.

"Kadınların çağımızda hala devam eden şiddete maruz kalmalarını önlemek tüm dünya gibi ülkemiz için de önemli bir mücadele alanı.

"Bu mücadelenin kazanılması için yasaların ve şiddete sıfır tolerans anlayışının eksiksiz hayata geçmesini diliyoruz.

"Mevcut yasalardaki eşitlik ilke ve düzenlemelerinin gerçek hayata yansımasını sağlamalıyız. Bu amaçla politika ve eylemlerin etkili uygulanması için kesintisiz çaba sarf edilmesi büyük önem taşımaktadır.

"Kadınların eğitim, çalışma hayatı ve siyaset başta olmak üzere hayatın her alanına eşit katılımını ve karar alma mercilerinde daha çok sayıda kadın olmasını sağladığımız bir Türkiye'nin daha uzlaşmacı, daha demokratik ve daha kalkınmış bir ülke olacağına inanıyoruz.

"Kadınların ve erkeklerin gücünü hayata eşit katabilmeliyiz. Çünkü her zaman vurguladığımız gibi; 'Tek kanatla geleceğe uçamayız.'" - İstanbul

Kaynak: DHA