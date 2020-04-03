TÜSİAD: Fed ile swap hattı için girişimlerde bulunulmalı
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Döviz likiditesinde sorun yaşanmaması için Fed ile swap hattı açılması ya da alternatif dış kaynak bulunması için girişimlerde bulunulması bu anlamda önemli olacaktır" dedi.
03.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:02
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Döviz likiditesinde sorun yaşanmaması için Fed ile swap hattı açılması ya da alternatif dış kaynak bulunması için girişimlerde bulunulması bu anlamda önemli olacaktır" dedi.
Kaynak: Dunya.com