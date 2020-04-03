TÜSİAD: Fed ile swap hattı için girişimlerde bulunulmalı TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Döviz likiditesinde sorun yaşanmaması için Fed ile swap hattı açılması ya da alternatif dış kaynak bulunması için girişimlerde bulunulması bu anlamda önemli olacaktır" dedi.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Döviz likiditesinde sorun yaşanmaması için Fed ile swap hattı açılması ya da alternatif dış kaynak bulunması için girişimlerde bulunulması bu anlamda önemli olacaktır" dedi. Kaynak: Dunya.com