TÜSİAD: Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz

Önemli bir demokrasi sınavının geride bırakıldığını belirten TÜSİAD, "Adayları tebrik ediyoruz.

TÜSİAD: Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz

Önemli bir demokrasi sınavının geride bırakıldığını belirten TÜSİAD, "Adayları tebrik ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et