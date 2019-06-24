TÜSİAD: Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz
Önemli bir demokrasi sınavının geride bırakıldığını belirten TÜSİAD, "Adayları tebrik ediyoruz.
Önemli bir demokrasi sınavının geride bırakıldığını belirten TÜSİAD, "Adayları tebrik ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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