TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı

Koç Holding'in yenilikçi teknoloji şirketlerini büyütmek için kurduğu Inventram AŞ'nin Genel Müdürü Cem Soysal, "Teknoloji şirketlerini alıp gerekli donanımları çevresinde oluşturup mutlaka büyük pazarlara götürüyoruz. Yerel olarak kesinlikle bırakmıyoruz. Bugün 9 tane yatırımı var Invertram'ın, 5 tanesi ABD'de konuşlanmış vaziyette." dedi.

Soysal, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı'nda yapılan Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Startupların Rolü Paneli'nde, sektöre ve şirketinin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koç Topluluğu'nun dijital dönüşüm ve inovasyon kültürünün benimsenmesi konusunda uzun süredir çalışmalar yaptığını ifade eden Soysal, pek çok şirketin verimliliğini artıracak programların uzun zaman önce hayata geçirildiğini söyledi.

Invertram AŞ'nin 11 yıl önce bir tohum sermayesi yatırım şirketi olarak ortaya çıktığını anlatan Soysal, "Erken aşama startup teknoloji şirketlerine yatırım yapmanın yanı sıra bir iş modeli daha geliştirdi şirketimiz. O da; bu startup teknoloji şirketleriyle büyük kurumlar arasında bir köprü görevi görmek. Yani ekosistemi daha verimli kılabilmek ve ekosistemi büyütebilmek için bu şirketlere satış kanalı oldu." bilgilerini verdi.

Şirket olarak sadece Koç Topluluğu şirketlerine değil Türkiye'nin bütün gruplarına bu teknoloji startuplarını tanıtmaya başladıklarını anlatan Soysal, startupların büyük firmalarla birlikte üretim, lojistik ve dağıtım, kurumsal yönetim süreçleri ve satış kanalları konusunda ihtiyaçlarını projelendirdiğini ve hizmetlerini hayata geçirdiklerini söyledi.

"Tüm şirketlerimizin girişimcisi, buluşçusu Türk"

Soysal, Invertram'ın son 4 yıl içinde büyüdüğünü belirterek, yeni nesil bir yatırım şirketine dönüştüklerini kaydetti.

Şirketini "globalleştirme katalizörü" diye nitelendiren Soysal, "Teknoloji şirketlerini alıp gerekli donanımları çevresinde oluşturup mutlaka büyük pazarlara götürüyoruz. Yerel olarak kesinlikle bırakmıyoruz. Bugün 9 tane yatırımı var Invertram'ın, 5 tanesi ABD'de konuşlanmış vaziyette. Bu 9 şirkette 200'e yakın çok yüksek kalifikasyonlu arkadaşımız çalışıyor. Bunun yüzde 60'ı da Amerikalı. Ancak hepsinin ortak bir noktası var hepsinin girişimcisi, buluşçusu Türk. Yani bunların hepsi milli teknoloji aslında." ifadelerini kullandı.

Şirket olarak; internet nesneleri, yapay zeka, savunma sanayisi, nano-teknoloji, medikal teknolojiler, tüketici elektroniği ve robotik gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bulunduğunu aktaran Soysal, "Biz konvansiyonel iş modellerini bozan her türlü disruptive teknolojiye yatırım yapan ve bunu büyüten bir şirketiz. Biz Venture Capital (Girişim sermayesi) değiliz, bir yatırım AŞ'yiz. Yatırım büyüklüklerimiz 2-10 milyon dolar arasında. Şirketlerimizi çok data odaklı yöneten bir şirketiz." bilgilerini verdi.

Soysal, Türkiye'nin inovasyon liginde öne çıkması için teknoloji KOBİ'lerinde kendisine bir omurga oluşturması gerektiği değerlendirmesini yaptı.

"Uzmanlığımızla startupların akıl gücünü birleştiriyoruz"

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Burak Turgut Orhun, ileri veri analitiği, siber güvenlik ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilere yatırımlar yapan SabancıDx ve Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu (Sabancı Ventures) ile girişimcilik ekosisteminde yer aldıklarını belirtti.

Sabancı Hoding'in startupları grubun dijital dönüşüm sürecinde nasıl konumlandıracağıyla ilgili hummalı bir çalışma içinde olduklarını anlatan Orhun, şunları kaydetti:

"Biz kas gücümüzün yanına bu yenilikçi startupları yani akıl gücünü de koyarak hem halihazırdaki iştiraklerimizde hem daha fazla değer yaratma hem de bu yakınsak alanlarda startupların getirdiği yeni teknolojileri kullanarak yeni büyüme platformları, endüstrideki uzmanlığımızla bu startupların akıl gücünü birleştirip bir win/win oluşturabilir miyiz şeklinde bir iş birliğini yapıyoruz.

Burada da değer yaratma diye bahsederken sadece kısa vadeli kar odaklı diye düşünmemek lazım. Örneğin Kordsa'da yapay zeka ve görüntü işleme üzerine kurulu bir startupla yaptığımız iş birliğinden TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Programı'nda 'Uluslararası Rekabetçilik' alanında ödül aldık. Bu direkt çalışan güvenliği ve sağlığını yükseltmede yaptığımız bir iş birliğiydi. Bunun kısa vadede kar etkisi yok ama uzun vadede sürdürülebilirliğe ve değer yaratımına katkısı var."

"Geleneksel şirket kültürü startup kültürünü ezebilir"

Orhun, dijital dönüşümün "dijitalleşme" kavramının üstünde yer aldığını ifade ederek, dijital dönüşümün bir kültürel dönüşüm olduğunu kaydetti.

Aynı zamanda startupları büyük şirketlerin dönüşümüne adapte ettiklerini anlatan Orhun, "Eğer doğru kurgulamayı yapamazsanız dominant, geleneksel şirket kültürü o startup kültürünü ezebilir, içine alabilir ve yok edebilir." değerlendirmesini yaptı.

Girişimcilerin ticari serüvenlerinde doğru yatırımcıları seçmesinin önem taşıdığını aktaran Orhun, iş birliklerinin artması için de yasa koyucunun çağa ve ihtiyaçlara daha uygun mevzuat ve destekleri ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Sanayi-üniversite iş birliğini geliştirmek için çaba gösterdiklerini anlatan Orhun, Sabancı şirketlerinin bu iş birliklerine son derece açık olduğunu kaydetti.

"Pandemi döneminde kısa süreli panik yaşandı"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı/ Odak Group Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Aslanoba Capital Kurucusu Hasan Aslanoba da, Kovid-19 salgınının ilk başlarda yatırım iştahını düşürdüğünü, sonrasında tablonun değiştiğini söyledi.

Aslanoba küresel ölçekte startuplara yatırım atmosferiyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Pandemi döneminde kısa süreli bir panik yaşandı ve startuplara yatırımlar dramatik şekilde azaldı. Bu mart-nisan aylarında bu şekilde gerçekleşti. Fakat sonradan tekrar aslında bazı şirketlerin olumlu bile etkilendiği anlaşıldıktan sonra hızlı bir şekilde yatırımlar arttı.

Şimdi globaldeki yatırımlara biraz daha geriden baktığımız zaman 2011 ve 2013'ün globalde düz ilerlediğini görüyoruz. Yani 70 milyar dolarlar seviyesinde bir yatırım vardı. 2014'te paradigma bir anda değişti. Muhtemelen mobil teknolojilerin devreye girmesiyle bir anda büyük bir sıçrama gerçekleşti ve 100 milyar dolarları geçti yatırımlar. Ondan sonra bu yatırımların sürekli olarak arttığını görüyoruz. 2018'de 330 milyar dolarlara kadar çıktı. Sonra 2019'da biraz gevşedi, 290 milyar dolarlar... Geçen sene pandemiye rağmen yüzde 4 artış gösterdi. Globalde yatırımlar sürekli artıyor, muazzam bir yatırım ekosistemi var."

Aslanoba, ABD, Çin, Avrupa ve Hindistan'ın startuplara yatırım konusunda atağa kalktığını belirterek, Türkiye'nin bu konuda çok geriden geldiğini söyledi.

Aslanoba, B2B yazılım işleri, finansal teknoloji (FinTech) şirketleri ve yapay zeka konusunda faaliyet gösteren startuplara yatırım yapılmasını önerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan