TÜSİAD Digitalks Toplantısı'nda "5G teknolojisinin hayata ve iş yapış biçimlerine etkisi" ele alındı
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TÜSİAD Digitalks Toplantısı'nda "5G teknolojisinin hayata ve iş yapış biçimlerine etkisi" ele alındı

TÜSİAD Digitalks Toplantısı'nda '5G teknolojisinin hayata ve iş yapış biçimlerine etkisi' ele alındı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Dijital Türkiye Yuvarlak Masası faaliyetleri kapsamında düzenlenen Digitalks etkinliğinde, 5G teknolojisinin hayata ve iş yapış biçimlerine etkisi ele alındı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Dijital Türkiye Yuvarlak Masası faaliyetleri kapsamında düzenlenen Digitalks etkinliğinde, 5G teknolojisinin hayata ve iş yapış biçimlerine etkisi ele alındı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinliğin açılış konuşmasını, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim yaptı. Açılışın ardından, Nokia Bell Labs Üyesi Harri Holma ve Nokia Bell Labs Kıdemli Ortağı ve Başkan Yardımcısı Fuad Siddiqui'in konuşmacı olarak katıldığı "5G Teknolojisi: Hayatımıza veİş Yapış Biçimlerimize Etkisi" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü TÜSİAD Yazılım Çalışma Grubu Başkanı Utku Barış Pazar yaptı.

TÜSİAD Dijital Türkiye Yuvarlak Masası faaliyetleri kapsamında düzenlenen Digitalks etkinliğinde, 5G teknolojisinin hayatına ve iş yapış biçimlerine etkisi konuşuldu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim, programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Yeni nesil kablosuz teknolojiler, daha hızlı bağlantı ve artırılmış veri kapasitesi ile sektör ve ölçek fark etmeksizin hızı rekabetin merkezine oturttu. 5G uçtan uca bir bağlantı zinciri sunarak yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri analitiği başta olmak üzere yükselen teknolojilerin bel kemiğini oluşturuyor. 5G teknolojilerinin gelişimi gelecekte sosyo-ekonomik büyümenin ve dolayısıyla ülkelerin rekabet gücünün en önemli bileşenlerinden birisi haline gelmek üzere. Kaliteli veri ve teknik altyapıya erişim imkanlarının genişletilmesi ancak güçlü bir dijital altyapının tesis edilmesi ile mümkün olabilecek. 5G teknolojisinin doğru bir şekilde geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının yapılabilmesi için bütüncül politikaların hayata geçirilmesi son derece önemli."

Panelin ardından değerlendirme bulunan TÜSİAD Yazılım Çalışma Grubu Başkanı Utku Barış Pazar ise, "5G'nin kendinden önce gelen teknolojilere kıyasla ne kadar ileride olduğundan bahsettik. 5G, kendinden önceki nesillerdeki bağlantı teknolojilerinden çok daha hızlı ve çok daha büyük veriyi iletme gücüne sahip." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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TÜSİAD Digitalks Toplantısı'nda "5G teknolojisinin hayata ve iş yapış biçimlerine etkisi" ele alındı - Haberler Ekonomi
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