TÜSİAD'dan "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" toplantısı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Merkez Bankamızın son dönemde attığı adımlar, bilhassa bugün atılan son adım olumlu olmakla beraber umarız piyasa güvenini tam olarak sağlamak için istikrarlı bir şekilde bu yönde atılacak adımlar...

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Merkez Bankamızın son dönemde attığı adımlar, bilhassa bugün atılan son adım olumlu olmakla beraber umarız piyasa güvenini tam olarak sağlamak için istikrarlı bir şekilde bu yönde atılacak adımlar ile desteklenir." dedi.

Kaslowski, TÜSİAD tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını ile dünya ekonomisinde başlayan ekonomik krizin Türkiye'yi de derinden etkilediğini belirtti.

Salgının ilk aylarında hızlıca uygulamaya konulan tedbirlerin, hastalığın yayılmasını engellemek için alınan kısıtlama kararlarının ekonomik etkilerini büyük ölçüde bertaraf etmede başarılı olduğunu ifade eden Kaslowski, sosyal temasın yüksek olduğu sektörlerde toparlanmanın oldukça geriden geldiğini ve bu alanlarda hala desteklere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"Merkez Bankamızın son adımı olumlu"

Simone Kaslowski, Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımların, bilhassa bugün atılan son adımın olumlu olduğunu belirterek, "Umarız piyasa güvenini tam olarak sağlamak için istikrarlı bir şekilde bu yönde atılacak adımlar ile desteklenir." ifadesini kullandı.

Kaslowski, salgın döneminde yaşanan istihdam kayıplarının telafisi ve istikrarlı büyüme için Türkiye'nin yeni yatırımlara ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Türkiye, açık bir ekonomi ve serbest piyasa kurallarının öngörülebilir ve şeffaf bir şekilde uygulandığı bir pazar olma özelliğini koruduğu ölçüde dışarıdan doğrudan yatırımları çekebilecektir. Cari dengede bozulma yaratmayan bir büyüme ancak uzun vadeli finansmanın ülkeye aktığı ve verimlilik artırıcı reformların uygulandığı, ekonomik istikrarı gözeten bir program dahilinde mümkündür. Böyle bir programın uygulamaya konulması hem makroekonomik dengelerimizin düzelmesine hem de reel ekonomide istihdam yaratan ve verimliliği artıran bir büyüme sağlamasına olanak verecektir." şeklinde konuştu.

Gelecek dönemde hem yurt dışından kaynak akışının tekrar başlatılması hem de kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaslowski, bunun için piyasada adil rekabetin sağlanması, düzenleme ve denetlemenin bağımsızca ve serbest piyasa ilkeleri doğrultusunda uygulanması gerektiğini kaydetti.

Son zamanlarda maalesef mülkiyet haklarını ihlal edecek türde bazı açıklamaların farklı siyasi partilerce dile getirildiğine şahit olduklarını belirten Kaslowski, "Türkiye, hür teşebbüs ve mülkiyet haklarının garanti altında olduğu bir ülkedir. Herhangi bir özel şirketin mülkiyet haklarını çiğneyecek bir şekilde kamulaştırılması asla söz konusu olmamalıdır. Haksızlıklarla mücadele edilmek isteniliyorsa izlenecek yol, hukuk kuralları içerisinde olmalıdır." diye konuştu.

"Türkiye ekonomisinin potansiyeli bugünkü görünümünün çok üzerinde"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, Türkiye ekonomisinin potansiyelinin bugünkü görünümünün çok üzerinde olduğunu vurgulayarak, bu potansiyeli harekete geçirmek için içinde bulunulan dönemdeki fırsatların kaçırılmaması, gerekli adımların kararlılıkla atılması gerektiğini aktardı.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ve sadece ekonomide değil, pek çok alanda alışılan düzenin değiştiğinin farkında olduklarını ifade eden Kaslowski, şunları kaydetti:

"Ancak bu değişim neredeyse her kesim tarafından farklı okunuyor ve farklı algılanıyor. Kimileri 'serbest piyasa artık bitti, küreselleşme sona erdi' derken, kimileri üçüncü bir dünya savaşından, kimileri ise tamamen robotların ele geçirdiği ütopik bir dünyadan bahsedebiliyor. Küresel belirsizliklerin gerek ekonomide gerekse dış politikada yüksek olduğu bir gerçek. Ama şu da bir gerçek ki yeniden şekillenen dünyada temel hak ve özgürlükler ve bunların etrafında şekillenen değerler ön plana çıkıyor. Tedarik zincirleri yeniden şekillenirken artık sadece en ucuz fiyata değil, en güvenilir ülkeye bakılıyor. Güvenilirlik bugün maliyetin önüne geçmiş durumda."

"Dünyadaki değişim doğru okunmalı"

Simone Kaslowski, dünyadaki değişimin doğru okunması gerektiğini belirterek, "Eğer ticaret savaşlarına, engellemelere, çatışmalara odaklanıp bunların temelde hangi nedenlere dayandığını anlamazsak dünyadaki değişimi de anlayamayız. Yanlış okumalar bizi sadece yalnızlaştıracaktır." dedi.

Türkiye'nin en büyük ticari ortağı AB'nin, Yeşil Mutabakat ile ekonomisinde yepyeni bir sayfa açtığını vurgulayan Kaslowski, iklim değişikliği, temiz ve yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi gibi yeni değerlerin gelecek dönemde uluslararası ticarete yön verecek önemli birer kriter olacağını söyledi.

Kaslowski, dünyada pek çok ülke ile esnek yapılı ve kapsayıcı ticaret anlaşmaları imzaladıklarını ifade ederek, "Kanada, Japonya ve Vietnam bunların sadece bazıları... Türkiye'nin acil olarak bölgesinde ilişkilerini güçlendirmesi, AB ile Gümrük Birliği anlaşmasını dijital ekonomi ve Yeşil Mutabakat'ı dahil edecek şekilde güncellemesi gerekiyor." diye konuştu.

Dünyada önemli belirsizliklerin olduğunu belirten Kaslowski, "Önümüzü görmek oldukça zor. Ama bu ortam aslında pek çok fırsatı da beraberinde getiriyor. Nasıl ki sağlık alanında ülkemiz salgın döneminde beklenmeyen bir başarıyı gösterebildiyse bunu ekonomi alanında da yapabiliriz." dedi.

"Türkiye çok dinamik bir ülke"

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks da Türkiye gibi ülkelerdeki büyümenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin büyümesi lazım. Türkiye genç nüfusuyla, iş adamlarıyla, müteşebbisleriyle çok dinamik bir ülke. Türkiye'de yüksek büyüme oranları tutturulmalı." dedi.

Brooks, gereğinden fazla kredilere bağımlılık olmaması gerektiğini aktararak, "Merkez Bankası'nın bugünkü kararı neticesinde TL'nin güçlendiğini gördük. Bu da bizleri memnun ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin yüksek frekansta veri sağlama açısından çok başarılı bir ülke olduğuna işaret eden Brooks, "Hem kredi kullandırma oranları hem de cari açık açısından bu kadar iyi veri sağlayan çok az ülke var. Dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası'na şapka çıkartmam lazım. Bu verileri paylaştıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Ekonomimiz beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlandı"

TÜSİAD Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masa Başkanı Barış Oran ise Kovid-19 salgınının dünya ekonomisinde benzeri görülmemiş bir daralmaya yol açtığını belirterek, gelişmiş ve gelişen ülkelerde benzer şekilde ciddi bir istihdam ve iş gücü kaybı, talep ve arzda ani duruş ve 1929 buhranından beri görülmemiş bir ekonomik küçülme ile karşılaşıldığını anlattı.

Türkiye'de de sağlık için alınan tedbirler sebebiyle birçok sektörün durma noktasına geldiğini aktaran Oran, şunları kaydetti:

"Ancak geldiğimiz noktada bu zorlu dönemde ekonomimizin beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlandığını ve ekonomik büyümenin geri geldiğini görüyoruz. Üçüncü çeyrekte talepte çok güçlü bir canlanma gördük. Ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirler ve piyasaya verilen bol likidite ikinci çeyrekteki daralmanın kısa sürede telafi edilmesini sağladı. Bazı sektörlerde salgın nedeniyle zayıflık devam etmekle beraber artık genel olarak iç talep, pandemi öncesi seviyeleri yakaladı diyebiliriz."

TÜSİAD Başekonomisti Zümrüt İmamoğlu ise Merkez Bankası'ndan bugün iyi bir karar geldiğini, olumlu bir adım atıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt