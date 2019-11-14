TÜSİAD'dan Brüksel'de Gümrük Birliği'ni güncelleme çağrısı

14.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:23

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Biz ve BusinessEurope, senelerden beri Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin bir an önce başlamasını savunuyoruz." dedi.

Kaslowski, Brüksel temaslarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜSİAD Brüksel Temsilciliği'nde, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, üst düzey AB Komisyonu yetkilileri, akademisyenler ve düşünce kuruluşlarından katılımcılarla toplantı yaptıklarını, Türkiye-AB ilişkilerini ve dünyadaki yeni gelişmeleri tartıştıklarını söyledi.

Kaslowski, düzenledikleri etkinliğe AP'nin yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un da katıldığını belirterek, önümüzdeki dönemde ilişkileri verimli etkileyecek farklı kişilerle görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Dijital dönüşüm, siber güvenlik, sürdürülebilir ekonomi, iklim değişimi, plastik kullanımı ve sanayi gibi çeşitli konulardaki politikaları da değerlendirdiklerini bildiren Kaslowski, Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) tarafından AP'de düzenlenen üst düzey bir başka toplantıya katılacağını da söyledi.

"Konuya çok da vakıf olduklarını düşünmüyorum"

Simone Kaslowski, Brüksel'de Türkiye'nin gündemde olduğu bir döneme denk geldiklerine ve Barış Pınarı Harekatı'nın Avrupalılarca merak edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"(Brüksel'de) Bir taraftan Suriye'deki harekat herkesin merak ettiği bir konu. Yeni parlamenterler oldukları için konuya çok da vakıf olduklarını düşünmüyorum. Nitekim yapılan açıklamalar, yapılan söylemler, bizim Türkiye'deki gözlemlerimizle tutarlı değil. O açıdan oradaki farkları, bizim tespitlerimizi, bizim gözlemlerimizi onlarla çok açık biçimde paylaşma ortamı var, fırsatı var. Bu açıdan da yurt dışı gezilerimiz önemli. Bilhassa böyle dönemlerde daha objektif bir bakış sağlayabilmek için bu diyalog ortamına çok önem veriyoruz."

Türkiye ve AB arasındaki ticari ilişkilerin önemine işaret eden Kaslowski, "AB, bizim en önemli ticaret partnerimizdir. En azından yüzde 50 civarında bir ticaretimiz Avrupa ülkeleriyle yapılıyor." dedi.

"Daha önce Gümrük Birliği güncellemesi bir kazan-kazan formülüydü"

Kaslowski, Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği güncellenmesi konusunda, "Biz ve BusinessEurope, senelerden beri Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin bir an önce başlamasını savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Daha önce Gümrük Birliği güncellemesinin bir "kazan-kazan" formülü olduğunu anlamış olan birçok parlamenter ve komisyon yetkilisi bulunduğunu belirten Kaslowski, "Umarız önümüzdeki aylarda bu siyasete yeni giren kişilerle yapacağımız görüşmelerde onları bu yönde ikna etmiş oluruz." dedi.

Kaynak: AA