TÜSİAD'DAN AÇIKLAMA

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" denildi.

TÜSİAD'ın yazılı açıklaması şu şekilde:

Ülkemizde "kurumsuzlaşma" sorununa daha önce de işaret etmiş, kalkınmamız için gerekli yaklaşımı "Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar" adlı çalışmamız ile kamuoyuyla paylaşmıştık. Ülke ekonomimize fayda sağlayacak, öngörülebilirliğin, yatırım ortamının ve kalkınmanın önünü açacak kural bazlı politikaları hayata geçirmeliyiz. Kurumların ve kuralların kapsayıcı ve etkin şekilde güçlendirilmesi başta olmak üzere atılacak adımlar ülkemizde güven ortamının oluşması için elzemdir. TÜSİAD olarak bu istikamette atılacak doğru adımlara katkı vermeye hazırız"

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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