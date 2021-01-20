TÜSİAD'dan "2021'de Halka Arz Süreçleri: Kalıcı Sermayeye Erişimi Nasıl Kolaylaştırırız?" webinarı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi, Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı Barış Oran, "Önümüzde enflasyonla mücadelede çok uzun bir yol var. Bu mücadelede ekonomik aktörler tarafından tam mutabakat sağlanması son derece kritik." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi, Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı Barış Oran, "Önümüzde enflasyonla mücadelede çok uzun bir yol var. Bu mücadelede ekonomik aktörler tarafından tam mutabakat sağlanması son derece kritik." dedi.

Oran, TÜSİAD Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası faaliyetleri kapsamında düzenlenen "2021'de Halka Arz Süreçleri: Kalıcı Sermayeye Erişimi Nasıl Kolaylaştırırız?" başlıklı webinarda konuştu.

Zor bir yılın ardından önemli konularda mücadele gerektiren yeni bir yıla girildiğini belirten Oran, "Son dönemde atılan adımları memnuniyetle karşılarken bir disiplinli dönemin de başındayız. Büyüme için sermayeye erişim önem arz ediyor. Kalıcı sermayenin oluşması için ise öncelikli koşul ekonomide güvenin sağlanması. Güven eksik kaldığında kısa vadeli sıcak para girişi sağlasak da uzun vadeli finansmana erişim maliyetli hale geliyor." diye konuştu.

Halka arzların önünü açabilmek için ekonomik güvenin tesis edilmesi gerektiğine işaret eden Oran, "Güveni tesis etmek sabır ve kararlılık isteyen bir süreç gerektiriyor. Bunu sağlamak için de ülkece daha disiplinli politikalara geçilmesi gerektiğinin farkındayız. Önümüzde enflasyonla mücadelede çok uzun bir yol var. Bu mücadelede ekonomik aktörler tarafından tam mutabakat sağlanması son derece kritik." ifadelerini kullandı.

"Sabırlı ve kararlı olmamız gerekli"

Barış Oran, ekonomideki tüm paydaşların düşük enflasyonun gerekliliğine ve faydasına ikna olmasının bu mücadeledeki en önemli unsur olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yüksek enflasyon, kalıcı büyüme ve sermayeye erişimde en büyük engeldir. Ekonomide istikrar sağlamadan sağlıklı üretim ve yatırım kararları almak da, kalıcı ve yeterli sermayeye erişim de imkansız hale gelmekte. Paranın değerini koruyamadığımız zaman reel kesimin herhangi bir üretim ya da yatırım kararı alması zorlaşıyor. Böyle bir ortamda finansmana erişim maliyeti de artıyor. Orta vadeli büyüme baskısı oluşuyor. Sabırlı ve kararlı olmamız gerekli.

Küresel ekonomilerde enflasyon neredeyse yok seviyesindeyken ülkemizde maalesef yüksek seviyelerde. Uzun vadeli kalıcı büyümeye erişmek istiyorsak öncelikle enflasyonu düşürmemiz gerekiyor. Bugün bu disiplinli kararlılığı tüm paydaşlarla oluşturabilirsek orta vadede hem fiyat istikrarına hem de finansal mali istikrara kavuşmamız mümkün olacaktır. Ancak böyle bir durumda iktisadi ortamın halka arza erişmesi gibi, finansal birleşmeyi de artıracak konuları çok daha rahat görüşebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu