"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" gençleri girişimcilik programına davet ediyor

Üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011 yılından bu yana düzenlenen "Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İŞ Var!

Üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011 yılından bu yana düzenlenen "Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İŞ Var!" girişimcilik programı kapsamında her dönem girişimci adaylarına; eğitimden iş dünyası ile tanıştırmaya, kuluçkadan mentorluğa kadar geniş yelpazede destek sağlanıyor.

TÜSİAD açıklamasına göre, 2021 döneminde tüm süreçlerini dijitale taşıyan program kapsamında TÜSİAD üyeleri çevrim içi ortamda farklı üniversitelerden öğrenci toplulukları ile bir araya gelecek. Uzaktan öğrenim sürecinde iş fikrini birlikte hayata geçirmek için yeni ekip arkadaşı bulmakta zorlanan girişimci adayları için çevrim içi ekip arkadaşı bulma etkinlikleri gerçekleştirilerek. Her dönem farklı bir üniversitenin kampüsünde gerçekleştirilen girişimcilik kampı ise yeni dönemde üç hafta süresince özel olarak tasarlanan dijital yerleşkede gerçekleştirilecek.

"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!"a bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilindeki ve dünyanın 9 ülkesindeki 200'den fazla üniversiteden 20 bine yakın genç iş fikriyle başvurdu. Geride bırakılan on yılda 500'ü aşkın girişimci genç Girişimcilik Kampı'na katılarak kapsamlı bir girişimcilik eğitimi alma şansını yakaladı, 300'den fazla genç TÜSİAD üyeleri ile bire bir çalışma fırsatı elde etti.

2021 dönemi başvuruları 10 Mart'a kadar alınacak

BASF'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen programa başvurular, 10 Mart'a kadar devam edecek. Sponsorları arasında Allianz Türkiye, Mazars Denge, UBS, Ege Palas ve Zorlu Holding'in de bulunduğu programa başvurular "bugenclikteisvar.com" adresinden alınacak. Girişimci adayı gençlerin ekipler halinde iş fikirleri ile başvuru yapacakları programın değerlendirme sürecinde iş fikrinin yaratacağı potansiyel etki başta olmak üzere, yenilikçi yaklaşım ve uygulanabilirlik dikkate alınacak.

Seçilen ekipler 19 Nisan-11 Mayıs'ta 3 hafta sürecek ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek girişimcilik kampına katılma imkanı bulacak. Programın ilerleyen aşamalarında ekipler, TÜSİAD üyesi iş insanları ile birlikte çalışma ve finansal destek alma şansını yakalayacak. Programa katılım şartları arasında şunlar yer alıyor:

"Üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora bölümlerinde halen öğrenci olmak veya bu bölümlerden son 1 yılda mezun olmuş olmak. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını geçmiş ve 30 yaşından gün almamış olmak. Son başvuru tarihine kadar 2 ile 5 kişilik ekip kurmuş olmak. Fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmek amacıyla tüzel kişilik kurmamış olmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık