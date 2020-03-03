"TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Ege" programının yarı finalistleri belli oldu

03.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:23

Ege Bölgesinde girişimciliğe katkı sağlamak amacıyla EGİAD işbirliği ile gerçekleştirilen "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Ege" programının 2020 dönemi yarı finalistleri belli oldu.



"TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!" programı, en çok başvuru alınan bölgelerden biri olan ve Ege Bölgesine yönelik hazırlanan "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Ege" ile girişimci gençleri desteklemeye devam ediyor. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş birliği ile düzenlenen programa, bu sene ön değerlendirmeyi geçen ve Ege Bölgesinde yaşayan ya da öğrenim gören 18 ekip katıldı.



Program kapsamında, 24-25 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesinin ev sahipliğinde Ege Girişimcilik Kampı düzenlendi. Ege Bölgesinden çok sayıda girişimcilik ekosistemi paydaşı ve iş insanının katılımı ile gerçekleştirilen kampta, 60 girişimci gence girişimcilik eğitimi verildi.



Ekipler daha sonra, EGİAD'ın ev sahipliğinde gerçekleşen eşleşme gününde iş fikirlerini EGİAD üyelerine sundu. Eşleşen 6 ekip, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Egenin 2020 dönemi yarı finalisti oldu. Ekiplerin, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Ege final gününe kadar rehberleri ile beraber çalışacağı ifade edildi.



Program hakkında



"TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!" programı, üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla; eğitimden iş dünyası ile etkileşime, kuluçkadan rehberliğe kadar geniş yelpazede destek sağlayan bir girişimcilik programı olarak dikkat çekiyor. 18-30 yaş arası üniversite öğrencilerinin 2 ila 5 kişilik ekipler halinde başvurduğu programa katılım şartları arasında, fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmemiş olmak bulunuyor. 2011 yılından beri her sene artan bir yaygınlık grafiğine sahip olan program, Türkiye genelinde 250'i aşkın girişimcilik ekosistemi paydaşı ve 400'ün üzerinde öğrenci kulübünün desteği ile yürütülüyor.



Öte yandan programa en çok başvuru alınan bölgelerden biri olan Ege Bölgesine yönelik olarak kurgulanan "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Ege" ile girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişmesi ve girişimci gençlerin EGİAD iş birliğinde desteklenmesi amaçlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA