"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" EGE 2021 Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen, 2019 itibari ile de Ege Bölgesi'nde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Programı" adı altında sürdürülen etkinliğin 2021 dönemi, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş birliği ile İzmir'de online olarak gerçekleştirildi.

İlk kez 2019 yılında Ege Bölgesi'nde girişimcilik ekosistemini gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege'nin 2021 dönemi Final Günü dün itibari ile EGİAD Youtube Kanalı'nda canlı yayınlandı. Jüri üyeliğini EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkan Vekili Yonca Güngör Çınar'ın üstlendiği etkinlikte TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık ve TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Coşkun konuşmalarıyla yer aldı.

2011'den bu yana girişimcileri destekleyen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ın en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesi'ne yönelik kurgulanan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege'nin üçüncü dönemi önceki yıllarda olduğu gibi EGİAD iş birliğinde gerçekleştirildi. Bölgedeki iş dünyası liderleri, meslek yatırımcı ağları ve girişimcilik merkezleri ile birlikte oluşturulan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege ile; girişimcilere kapsamlı bir girişimcilik kampına katılma, iş fikirlerini EGİAD üyesi deneyimli iş insanları ile üç ay boyunca geliştirme imkanı tanındı.

"Gençlerimize on yılı aşkın süredir destek veriyor, yollarına ışık tutuyoruz"

Etkinliğin açılış konulmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, girişimciliğe duyulan yakın ilginin nedenlerinin başında inovasyona dayalı iş oluşturma kültürünün geldiğini belirtti. Yelkenbiçer, "Türkiye'nin de içinde yer aldığı, önemli genç nüfusa sahip dünyanın pek çok ülkesinde, girişimciliğin geliştirilebilmesinin önemli kaynağı olan gençlerimize yönelik çabalar sergilenmekte, genç girişimci adaylarının nasıl daha fazla girişimciliğe yönlendirilebileceğine ilişkin etkinlikler önem kazanmaktadır. EGİAD olarak, gençlerin kariyer yolculuklarında girişimciliğe yer vermelerine, bu alanda ilerleme göstermelerine on yılı aşkın süredir destek gösteriyor, yollarına ışık tutuyoruz. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! sayesinde Atamızın bizlere vasiyeti ve Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri, birçok farklı paydaşla etkileşim içinde olabilecekleri eşsiz bir platform sunuyor ve onların girişimcilik hayallerine ortak oluyoruz" dedi.

"Her türlü destek mekanizması ile girişimcilerin yanındayız"

Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkelerde girişimciliğe yönelik algıların ve tutumların geliştirilmesi açısından, küçük yaşlarda başlatılmak üzere girişimcilik eğitimlerinin sağlanması gerektiğine ve üçüncü senesi gerçekleştirilen etkinlikle, genç girişimci adaylarının hem girişimciliğe eğilimlerinin artmasını hem de fırsatların farkına varma yeteneklerinin güçlendirilmesini sağladıklarına dikkat çeken Yelkenbiçer, EGİAD'ın girişimcilik programlarına önem verdiğini belirterek, "Dünyanın dört bir yanındaki lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme imkanı sunan Diamond Challenge programı, Türkiye'de üçüncü kez Ege Genç İş İnsanları Derneği partnerliğinde gerçekleşecektir. Görüldüğü üzere girişimcilik önemli düzeyde ilgi çeken bir disiplin olarak hızla ilerleyen ve giderek daha da olgunlaşan bir çalışma alanıdır ve EGİAD olarak biz lise çağından, üniversitesi yaşantısına, tohum yatırımdan, olgun girişimciye kadar her türlü destek mekanizması ile girişimcilerin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz toplumu yukarı çekmek için; eşitsizliklerin azaltılması için, doğal kaynaklarımızın doğru kullanımı için, adil ticaret için, değer oluşturmak için, gençlerin bakış açısına ve söz söylemelerine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın 19 ülkesinden başvuru aldık"

10 yıldır sürdürülen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! girişimcilik programı ile binlerce gencin girişimciliğe adım atmasına vesile olduklarını kaydeden TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İrem Oral Kayacık, "Yenilikçiliğin ve girişimciliğin yaygınlaşması için gençlerimize cesaret verdik, fikirleri ile dünyayı dönüştürme cesaretini gösteren yüzlerce girişimcimizi destekledik. Yaptığımız tüm bu çalışmalar heyecan ve umut verici bir karşılık gördü. Programa bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın 19 ülkesinden başvuru aldık. 250'den fazla üniversitenin öğrencisi ya da yeni mezunu olan 20 bini aşkın genç ile 'Bu Gençlikte İŞ Var!' dedik. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Programına en fazla başvuruyu Ege Bölgesi'nden almamız tesadüf değil. Girişimcilik ekosisteminin yapı taşlarına baktığımızda Ege Bölgesi kültür, kapasite, yerel yönetimlerle ilişki, altyapı, eğitim alanlarında güçlü bir bölgemiz. Bölgedeki üniversitelerin, teknokentlerin, TTO'ların, girişimcilik merkezlerinin ve STK'ların genç girişimciliğine ilgisi ve desteği çok yüksek. TÜSİAD olarak bu güçten cesaret aldık ve 3 yıl önce EGİAD ile Bu Gençlikte İŞ Var! Ege için bir araya geldik. TÜSİAD'ın bilgi birikimi, networku ve tecrübesini EGİAD'ınki ile birleştirerek girişimcilerimize verdiğimiz desteği artırmayı hedefledik. Bugüne kadar 300'ün üzerinde girişimci Bu Gençlikte İŞ Var! Ege sürecinden geçti. Onlarca paydaş programın içeriğine dahil edildi. 3 sene titizlikle yürütülen çalışmalar ardından Bu Gençlikte İŞ Var! Ege'nin kendi ekosistemini oluşturmuş, ayakları üzerinde duran bir Girişimcilik Programı haline geldiğine inanıyorum" diye belirtti.

Etkinlik arasında, Startup Centrum Kurucu Ortakları Nizamettin Sami Harputlu ve Müge Bezgin, genç girişimcilere ilham olması açısından başarı hikayelerini paylaştılar. Girişimcilik süreçlerinde nelerin başarı getirdiğini, nelerin başarılarına ket vurduğunu örneklerle aktaran genç girişimciler, iyi bir ekip oluşturmanın başarıya giden yolda direk etkili olduğunu ifade etti.

Kazananlar ve Ödülleri

Birincilik Ödülü AGON'un oldu. 10 bin Türk Lirası, Kuluçka Desteği & EGİAD Melekleri Mentorluk, TÜSİAD BU GENÇLİKTE İŞ VAR İstanbul final sahnesinde girişimi tanıtma fırsatı kazandı.

Mentorü Efe Endüstri Genel Müdürü Filip Minasyan olan AGON Biyoteknoloji, Tübitak Bigg Tekno girişim desteği alarak 2021 yılında şirketleşmiş bir çalışma olarak dikkat çekti. Staphylococcus aureus bakterisinin hastane yoğun bakım ünitelerinde tespitini gerçekleştirebilen bir biyosensör uygulaması gerçekleştiren ekip birinci olarak önemli bir başarı yakaladı. Ekip üyeleri şu isimlerden oluştu:

Aleyna Yıldız (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği), Betül Eskiocak (BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi), Ece Kobanç (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği), Eyüp Kubilay Kozan (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

İkincilik Ödülü VİSPORCLUB'un oldu. Kuluçka Desteği & EGİAD Melekleri Mentorluk imkanı kazandı.

Mentorü Yaşar Holding - Stratejik Planlama ve Kurumsal Finans Direktörü Melis Aris olan VisporClub; spor kulüpleri ile ülkemizin dört bir yanındaki sporcu veya potansiyel sporcu gençleri bir araya getiren dijital bir platform olarak faaliyet göstermekte.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden "Eşitsizliklerin Azaltılması" hedefiyle yola çıkılarak oluşturulmuş platformda, Ağrı'dan İzmir'e ülkemizin dört bir yanındaki gençler, profillerinde sporcu özelliklerini, becerilerini ve yeteneklerini sergileme imkanı bulabilecek. Ekip üyeleri şu isimlerden oluştu: Dila Mayda (İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi), Murat Terzioglu (İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı)

Üçüncülük ödülünü ise AUTOHEALTH girişimi aldı. Üçüncülük Ödülü, Kuluçka Desteği oldu. Mentorü Bayteks Tarım Şirket Ortağı Özüm İlter Demirci olan AutoHealth, trafik kazalarında, kaza anında yolcuların sağlık durumu hakkında gerekli bilgiyi insan gücü olmadan gerekli kurumlara aktaran bir sistem olarak aktarıldı. Kullanılan kapasitif EKG propları sayesinde kıyafet üzerinden dahi detaylı sağlık analizi yapılmasını sağlamakta. Ekip üyeleri şu isimlerden oluştu; Sena Dönmez (İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Matematik (İngilizce), Şükrü Güzel (İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği) - İZMİR