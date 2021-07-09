TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! 2021'in finalistleri belli oldu
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TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! 2021'in finalistleri belli oldu

TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! 2021'in finalistleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından gerçekleştirilen 10'uncu yılını kutlayan erken aşama girişimcilik programı TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ın 2021 dönemi finalistleri belli oldu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından gerçekleştirilen 10'uncu yılını kutlayan erken aşama girişimcilik programı TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ın 2021 dönemi finalistleri belli oldu.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, BASF Türkiye'nin ana sponsor, IBM'in eğitim destekçisi, Mazars Denge'nin altın sponsor, Allianz Türkiye, Eczacıbaşı Holding, Ege Palas, UBS AG, ÜNLÜ & Co ve Zorlu Holding'in ise gümüş sponsor olarak desteklediği programın 2021 dönemi finalistleri "Biotico, Confarm, Epoka, Marna, Quakecom" ekipleri oldu.

Yarı final jüri üyeliğini TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İrem Oral Kayacık, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Can Yücaoğlu ve Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın üstlendi.

Programın yarı finali 9 Temmuz'da (bugün) gerçekleştirildi. Yarı finalde, TÜSİAD üyesi iş insanları ve onların uzmanları ile yaklaşık üç ay boyunca çalışan on iki yarı finalist ekip jüri karşısına çıktı.

Etkinlikte seçilen beş finalist ekip; 20'şer bin Türk lirası nakit desteği ve aralarında toplu eposta, bulut sunucu ve çok kanallı müşteri hizmetleri servislerinden oluşan teknoloji destek paketini almaya hak kazandı.

Bu Gençlikte İŞ Var!'ın 7 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek 2021 Dönemi Finalinde, jüride TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, önceki dönem TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanları Ümit N. Boyner, Cansen Başaran Symes ve Erol Bilecik yer alacak. Final töreninde, seçilecek ekip/ekiplere ödül olarak toplamda 100.000 TL finansman sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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