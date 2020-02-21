21.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:29

Ege'nin yeni dönemi EGİAD işbirliği ile başlıyor!

"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege" ile bölgenin girişimcilik ekosistemi paydaşlarının yer aldığı 2 günlük Eğitim Kampı sonrasında genç girişimci adaylarının fikirlerini iş insanlarına sunmaları amaçlanıyor.Kampa katılan 19 ekip arasından seçilecek 7 ekibin iş insanları ile iki ay süresince girişim fikirleri üzerinden çalışma fırsat kazanacak. Mayıs ayında gerçekleştirilecek "Final Günü"de ekipler iş fikirlerini final jürisine sunacak ve dereceye giren ekipler belli olacak.

EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Frederic Pagy yeni döneme ilişkin olarak "2011 yılından beri Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmayı amaçlayan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2019 dönemi itibariyle bir girişimcilik programına dönüştü. Bu çerçevede programın en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesine yönelik tasarlanan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Programı'nın ikinci dönemini İzmir'de, EGİAD ve EGİAD Melekleri olarak TÜSİAD işbirliğinde düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. 24 – 25 Şubat tarihlerindeki Eğitim Kampı programında girişimcilik ekosisteminin değerli paydaşları yer alıyor. Birlikte bu kadar kapsamlı ve geniş bir program düzenlemek eşsiz değere sahip. Eğitim Kampı sürecinde tüm desteği ve ev sahipliği için İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne teşekkürlerimizi sunmak isterim.Genel olarak programa gelen başvuruları değerlendirmek gerekirse; TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ın 2020 döneminde başvuru yapan Egeli ekipler içerisinden değerlendirme aşamasını geçen 19 ekipten toplam 59 genç girişimci adayı Eğitim Kampına katılmaya hak kazandı. Tüm genç girişimci adaylarına güzel bir süreç ve bol şans dilerim" dedi.

Kaynak: Bültenler