TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Geleceği emanet edeceğimiz nesillere, iyi bir eğitim borçluyuz İş dünyası liderleri olarak, çocuklarımız ve gençlerimiz için Cumhuriyetimizin en önemli değerleri olan bilimin, yaratıcılığın, özgür düşüncenin, laikliğin ve hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir kalkınma sürecine destek vermeye devam edeceğiz.

İş dünyası liderleri olarak, çocuklarımız ve gençlerimiz için Cumhuriyetimizin en önemli değerleri olan bilimin, yaratıcılığın, özgür düşüncenin, laikliğin ve hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir kalkınma sürecine destek vermeye devam edeceğiz. Kaynak: Dunya.com