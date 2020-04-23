TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Geleceği emanet edeceğimiz nesillere, iyi bir eğitim borçluyuz
İş dünyası liderleri olarak, çocuklarımız ve gençlerimiz için Cumhuriyetimizin en önemli değerleri olan bilimin, yaratıcılığın, özgür düşüncenin, laikliğin ve hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir kalkınma sürecine destek vermeye devam edeceğiz.
23.04.2020 00:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:11
İş dünyası liderleri olarak, çocuklarımız ve gençlerimiz için Cumhuriyetimizin en önemli değerleri olan bilimin, yaratıcılığın, özgür düşüncenin, laikliğin ve hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir kalkınma sürecine destek vermeye devam edeceğiz.
Kaynak: Dunya.com