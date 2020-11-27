TÜSİAD'dan toplantının içeriğine ilişkin açıklama
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TÜSİAD'dan toplantının içeriğine ilişkin açıklama

27.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:50
TÜSİAD'dan toplantının içeriğine ilişkin açıklama

TÜSİAD Yönetim Kurulu bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile biraraya geldi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile biraraya geldi. TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın da katıldığı toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantı hakkında TÜSİAD'dan açıklama geldi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. Toplantı kapsamında ekonomik istikrar ve hukuk reformları ile ilgili atılabilecek adımlar konusundaki TÜSİAD görüşlerini sunduk. Bu alanlardaki reformların güven ve yatırım ortamı bakımından çok önemli olacağını düşünüyoruz. İş dünyası paydaşları ile iletişimin süreklilik arz etmesini önemsiyor, yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının atılacağına inanıyoruz. Sayın Bakanlarımıza bugün sağladıkları istişare ortamı için içtenlikle teşekkür ediyoruz". - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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