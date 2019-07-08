TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Bağımsız bir Merkez Bankası şart
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Faiz indirip indirmeyeceğine Merkez Bankası yönetimi karar verir. Finansal istikrarı sağlamak için enflasyon hedeflemesi yapan bağımsız bir Merkez Bankası'na ihtiyacımız var. Bu çok net" dedi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Faiz indirip indirmeyeceğine Merkez Bankası yönetimi karar verir. Finansal istikrarı sağlamak için enflasyon hedeflemesi yapan bağımsız bir Merkez Bankası'na ihtiyacımız var. Bu çok net" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Son Dakika Haberleri