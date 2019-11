TÜSİAD Başkanı Brüksel'de AB temsilcileri ile görüşecek

12.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:48

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope tarafından Avrupa Parlamentosu'nda milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen üst düzey akşam yemeğine katılmak üzere 12-13 Kasım tarihlerinde Brüksel'de olacak ve görüşmeler yapacak.

Brüksel'de 13 Kasım'da gerçekleştirilecek akşam yemeğinde, BusinessEurope ve üye iş dünyası temsil kuruluşlarının Başkanları, Avrupa Parlamentosu 2019-2024 yasama döneminde Avrupa özel sektörü açısından öncelikli alanları vurgulayacak.

Bu alanlarda hızla eyleme geçilmesi çağrısı Avrupa Parlamentosu üyeleri ile paylaşılacak. Etkinlikte aynı zamanda BusinessEurope'un yeni yasama dönemi için iş dünyası önceliklerini ele alan "Refah. İnsan. Gezegen" başlıklı belgesi de tanıtılacak.TÜSİAD heyetinde Başkan Simone Kaslowski, Genel Sekreter Bahadır Kaleağası ve TÜSİAD-TİSK AB Temsilcisi ve BusinessEurope Daimi Delegesi Dilek Aydın yer alıyor. Türkiye'den TÜSİAD ve TİSK BusinessEurope üyesidir.Kaslowski TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciliği – Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu tarafından beşincisi düzenlenen AB-Türkiye ilişkileri toplantısında açılış konuşması gerçekleştirecek.Bu yıl ""Navigating the Future: from polarizing politics to guiding policies in Turkey's EU integration process" başlığıyla düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor (İspanya/ S&D), Avrupa Parlamentosu ile TBMM arasındaki Karma Parlamento Komitesi'nin AB kanadının Başkanı Sergey Lagodinsky (Almanya/Yeşiller) ve AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Strateji ve Türkiye Direktörü Myriam Ferran ana konuşmacı olarak katılacak. Avrupa Parlamentosu üyeleri, düşünce kuruluşları, AB ülkeleri resmi temsilcilikleri ve AB Komisyonu'ndan konuşmacıların da katkı sağlayacağı etkinliğe bu yıl ayrıca TÜSİAD ve Stiftung Mercator'un ortak projesi olan Turkey Europe Future Forum'un (TEFF) 25 mezunu da katılacak.TEFF mezunları ayrıca kapalı bir oturumda Simone Kaslowski ile küresel ekonomi ve Avrupa işdünyası eğilimlerini değerlendirecek. Türkiye ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 25-38 yaş arasında 25 genç profesyonel; küresel gelişmeler, yeni yasama döneminde AB politikaları ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği ve entegrasyon sürecine yönelik yol haritasını tartışmak üzere TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciliği evsahipliğinde bir dizi toplantıya katılacak.

Kaslowski, Brüksel ziyareti kapsamında ayrıca TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciği evsahipliğinde gerçekleştirilen ve Paris temelli ACT Derneği tarafından temsil edilen çağdaş sanat sergisi açılış resepsiyonuna katılacak. Çağdaş Türk sanatçılarının eserlerinin tanıtılacağı resepsiyonda Kaslowski ve Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü açılış konuşması yapacak. Resepsiyonda eserleri tanıtılacak olan sanatçılar 15-17 Kasım'da Brüksel'de düzenlenecek olan Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

