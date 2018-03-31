Tüsiad Başkanı Bilecik: "Daha Güzel Günlerin Geleceğine Olan İnancımızı Hiçbir Zaman Kaybetmedik"

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, "Hatay'ın yaşamakta olduğu bu ekonomik sıkıntılarının yakın zamanda geride kalacağına ve daha güzel günlerin geleceğine olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik" dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek ve heyeti, Cilvegözü Sınır Kapısını ziyaret ederek Sahra Hastanesi hakkında bilgi alıp askerlere ve yaralılara baklava ikram etti.

Daha sonra Reyhanlı Ticaret Odası'na ziyarette bulunan Bilecik, burada yaptığı konuşmada, "Reyhanlı ilçesi son dönemlerde maalesef, komşu ülkelerde meydana gelen siyasi çalkantıların ve savaşın ağırlığını en fazla hisseden kentlerimizin başında yer alıyor" dedi.

Başkan Bilecik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelişmelerin bölge ekonomisinde ne kadar olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz ve gözlemledik. Hatay'a ziyaretimiz sırasında bölgedeki iş sıkıntılarını dinlemek ve onlara destek vermek bizlerin boynunun borcudur. Alınacak önlemlerin ve atılacak adımların bölgenin sıkıntılarının gidermeye yardımcı olmasını canı gönülden diliyorum. Hatay'ın yaşamakta olduğu bu ekonomik sıkıntılarının yakın zamanda geride kalacağına ve daha güzel günlerin geleceğine olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bölgede gerek yatırım ortamını gerekse iş ortamı bakımından açısından eksiklikler olduğunu mevcuttur. Bu sorunlarının birçoğu şüphesiz bölgeseldir. Hatay'da özellikle son yıllarda insani hiçbir kural tanımayan terör örgütünün saldırılarını da göğüslemesi bunun zaten en iyi göstergesidir. Hatay'ın sorunlarının çözülmesi hem bölgemizi, hemde ülkemizi büyük ölçüde rahatlatacaktır."

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve yanındaki heyet daha sonra Reyhanlı ilçesine Afrin tarafından atılan roket sonucu şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. - HATAY