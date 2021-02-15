TÜSEB, SMA hastalığının teşhisine yönelik ürün geliştirilmesi için iki yeni proje çağrısı yaptı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Spinal Muskuler Atrofi'nin (SMA) teşhisine yönelik, yerli, milli, yenilikçi çözüm ve teknolojik ürünlerin desteklenmesi amacıyla iki ayrı proje çağrısına çıktı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Spinal Muskuler Atrofi'nin (SMA) teşhisine yönelik, yerli, milli, yenilikçi çözüm ve teknolojik ürünlerin desteklenmesi amacıyla iki ayrı proje çağrısına çıktı.

TÜSEB tarafından konuya ilişkin yapılan duyuruda, "omurilikteki ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı" olan SMA'nın önlenmesine yönelik, verimliliği yüksek ve uluslararası standartlara uygun erken tanı ve tarama teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesinin büyük önem taşıdığının altı çizildi.

Duyuruya göre, SMA hastalığının tanısına yönelik AR-GE ve validasyon çalışmalarına özel iki yeni proje çağrısı kapsamında, hastalığın erken teşhisine yönelik yerli tanı kitlerinin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik yenilikçi çözüm ve teknolojik ürün sunan projelere destek verilmesi, hastalığın Türkiye'de görülme sıklığının azaltılması ve ekonomik, sosyal yükünün hafifletilmesi hedeflendi.

Proje çağrısı kapsamında yerel ve uluslararası pazarda rekabet edebilecek ihraç edilebilir SMA hastalığına yönelik tanı kiti elde edilmesi, hastalığın erken teşhisinin sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçlandı.

Çağrı kapsamında, SMA hastalığının risk tahmini, erken teşhisi, tanısı, seyrinin takibi, tedavi seçimi gibi süreçlerde kullanılmak üzere tanı kitleri geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik yenilikçi çözüm ve teknolojik ürün sunan proje önerilerinin desteklenmesi planlandı.

Proje ile hedeflenen ürünlerin, tıbbi laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde uygulamaya yönelik, doğruluğu ve duyarlılığı kanıtlanmış, maliyet-etkin ve kısa sürede sonuç verebilen, uluslararası standartlara uygun, verimliliği yüksek, kullanıcı dostu özellikte olması hedeflendi.

Desteklenecek aday tanı kitlerinin, SMA hastalığının tanı ve teşhisine yönelik analitik, genetik, kimyasal, biyokimyasal, biyoteknolojik ve diğer genetik hastalık tanı kitlerinin ve yöntemlerin geliştirilmesi yönünde çalışmaları içermesi gerektiği belirtildi.

Bu çağrıda hedeflenen kitlerin, "Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği"ne uygun olması gerektiği kaydedildi.

SMA hastalığının tanısı kapsamında geliştirilmiş tanı teknolojilerinin performans değerlendirme çalışmasına yönelik proje çağrısı da yapıldı.

Başvuru şartları ve detaylı bilgiler, TÜSEB'in "www.tuseb.gov.tr" internet adresinden paylaşıldı.

SMA nedir?

Nadir görülen bir hastalık olan SMA, bireyin merkezi sinir sistemini, periferik sinir sistemini ve iskelet kas sisteminin kontrollü kas hareketlerini etkileyen genetik bir motor nöron hastalık.

Genellikle bebekleri ve çocukları etkileyen ve kesin tedavisi bulunmayan SMA, dünya genelinde on binde bir, Türkiye'de ise 6 binde bir görülüyor.

Kaslarda kuvvet ve kas kaybına neden olan, dört tipi bulunan ve hastalığın tipine göre belirtileri değişiklik gösteren SMA, ölümle sonuçlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan