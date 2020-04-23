TÜSEB çalışanlarından çocuklara özel mesaj TÜSEB çalışanlarından çocuklara özel mesaj Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kartal Dr.

TÜSEB çalışanlarından çocuklara özel mesaj

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı çalışanları birlikte bir video hazırladı.

Kısa bir süre önce TÜSEB tarafından kurulan TÜSEB-Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı çalışanları tarafından paylaşılan ve oldukça fazla beğeni alan görselde "Her Çocuk Bir Çiçektir ve Dünyayı Bahçeye Çevirir", "23 Nisan Kutlu Olsun" ve "TÜSEB" yazılı mesajlar yer aldı.

Hastane ve TÜSEB personeli Covid-19 pandemisi ile ulusal mücadele kapsamında omuz omuza mücadele ederek, birlikte oldukça başarılı faaliyetlere imza atıyorlar.

Kaynak: İHA