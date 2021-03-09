TÜSEB Başkanı Akdoğan, Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun'u ziyaret etti

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi ile TÜSEB arasında yapılabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nde insanlık yararına teknolojiler ile sağlık alanında yapılan çalışmaları anlattı.

Bartın Üniversitesi'nin "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" alanında ihtisaslaştığını aktaran Uzun, "Bartın Üniversitesi'nin bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik hedefleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda ihtisaslaşma alanımıza yönelik çalışma alanlarımız arasında 'Akıllı Lojistik', 'Akıllı Endüstri', 'Akıllı Şehir', 'Akıllı Enerji' ile 'Akıllı Sağlık' başlığı da bulunmaktadır. Tüm bileşenlerimizle insanlık yararına teknolojiler ile sağlık alanında yapılan çalışmalarımızla değer üretmek amacındayız." dedi.

Bartın Üniversitesi'nin laboratuvar altyapısını da her geçen gün güçlendirdiğine de işaret eden Uzun, "Bartın Üniversitesi 22 eğitim ve 42 araştırma laboratuvarında bir yandan nitelikli insan kaynağı yetiştirilirken diğer yandan da geleceğe dönük projeler hayata geçirilmektedir. Bu konudaki yetkinliğimizi her geçen gün arttırıyoruz. İç ve dış paydaşlarımızla birlikte geleceğe yürümekteyiz. Bu doğrultuda yapılabilecek ortak çalışmaları önemsiyor, yakın ilgileri dolayısıyla TÜSEB Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erhan Akdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Prof. Dr. Akdoğan da Bartın Üniversitesi ile TÜSEB arasında geliştirilebilecek muhtemel iş birliklerinden mutluluk duyacaklarını belirterek, misafirperverliğinden dolayı rektör Uzun'a teşekkür etti.

Akdoğan, Kutlubey Kampüsü Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda da incelemede bulundu, burada biyoteknoloji ve kanser alanındaki çalışmalar başta olmak üzere devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı