ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı" kapsamında, TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu.

Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra bazı ülkelerin sağlık bakanları, sağlık yöneticileri ve bilişim teknolojileri profesyonelleri bir araya geldi.

Sağlık ve teknoloji alanında stantların kurulduğu fuara, yabancı konuklar da ilgi gösterdi.

TÜSEB tarafından, yaptığı çalışmalarla sağlık, bilim ve teknolojilerine gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış kişilere verilen TÜSEB Teşvik Ödülüne 5 bilim insanı layık görüldü.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden Doç. Dr. Tolga Çukur, Gazi Üniversitesinden Doç. Dr. Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesinden Doç. Dr. Işıl Gazioğlu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Acar ödülün sahibi oldu.

HIMSS + Eurasia kapsamında ödüle layık görülen bilim insanlarına ödüllerini Bakan Koca ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan verdi.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet