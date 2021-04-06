Tuşba'nın ikinci halk plajı bu yıl açılıyor

Van'ın Tuşba Belediyesi, Ayanıs Mahallesi'nde geçtiğimiz sonbaharda yapımına başladığı 'Ayanıs Halk Plajı'nın turizm sezona yetiştirilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Van'ın Tuşba Belediyesi, Ayanıs Mahallesi'nde geçtiğimiz sonbaharda yapımına başladığı 'Ayanıs Halk Plajı'nın turizm sezona yetiştirilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Tuşba Belediyesinin, bölge halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda toplam 21 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Ayanıs Halk Plajı'nın yapımı sürüyor. Geçtiğimiz sonbaharda yapımına başlanan ancak mevsim şartlarından dolayı inşaatına ara verilen halk plajının şartnamede belirtilen 100 iş günü içerisinde tamamlanması için havaların ısınmaya başlamasıyla tekrar çalışmalara başlandı.

Alt katı mescit ile WC ve üst katı ise restorandan oluşan toplam 370 metrekare alan üzerinde inşa edilecek tesisin temeline ilk harcı atan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Ayanıs Halk Plajı'nı haziran ayının sonunda hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Akman, 505 bin 625 TL'si Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanan ve yaklaşık 2 milyon 100 bin TL'ye mal olacak ikinci halk plajının 21 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu ve içerisinde otopark, 50 adet piknik masası, piknik alanları, çocukların eğlenmeleri için çocuk oyun alanlarının bulunduğunu söyledi.

Plajın turizm sezonuna yetiştirmek için hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü dile getiren Başkan Akman, "Belediyemiz tarafından Van'a kazandırılan Mavi Bayraklı Halk Plajı, çevre illerden de vatandaşların gelmesi üzerine yetersiz kalıyordu ve bize bu konuda çok talep geliyordu. Bizler de halkımızın bu taleplerini göz ardı etmedik. Vatandaşlarımızın şehrin stresinden uzaklaşabilecekleri ve aileleriyle dinlenebilecekleri ikinci plajımızın temelini attık" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı