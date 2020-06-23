Tuşba ilçesine Millet Bahçesi müjdesi Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçeye yaklaşık 1 milyon metrekarelik yeşil alan kazandıracaklarını söyledi.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçeye yaklaşık 1 milyon metrekarelik yeşil alan kazandıracaklarını söyledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgenin en büyük Millet Bahçesi olma özelliği taşıyan 717 bin 212 metrekare alan üzerine inşa edilecek Tuşba Millet Bahçesi'nden sonra Akköprü Mahallesi'ne de 104 bin 777 metrekare alan üzerine ikinci Millet Bahçesi yapılacak.

Belediye Başkanı Akman, Akköprü Mahallesi'nde yıllardır kullanılmayan asfalt şantiyesi alanını yaşam alanına dönüştürmek için Ankara'da bir dizi görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Görüşmeler neticesinde mahallede konvansiyonel kalıp sistemine göre bir Millet Bahçesi inşa edeceklerini belirten Akman, "İhale işi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Elektronik Kamu Alımları Platformunda yayınladı. Göreve geldiğimiz günden bu yana 937 bin metrekare park ve mesire alanını ilçemize kazandırdık. Projelerin hayata geçirilmesi noktasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA