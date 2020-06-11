Tuşba ilçesinde doğal gaz çalışması
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Tuşba ilçesinde doğal gaz çalışması

Van'ın Tuşba ilçesinde İskele Mahallesi'nin doğal gaz sorununun çözülmesi için çalışma başlatıldı.

Tuşba ilçesinde doğal gaz çalışması
11.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:06

Van'ın Tuşba ilçesinde İskele Mahallesi'nin doğal gaz sorununun çözülmesi için çalışma başlatıldı.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Salih Akman, İskele Mahallesi'nin doğal gaza kavuşması için Aksa Doğalgaz Müdürü Hikmet Turan Güler ile görüştü.

İskele Mahallesi sahilinde imar çalışmalarının yeniden yapılmasıyla doğal gaz sorunun çözüme kavuştuğunu belirten Akman, mahallenin 2020'de doğal gaza kavuşması için gereken çabanın gösterildiğini aktardı.

Akman, kısa sürede mahallede çalışmanın başlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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