Tuşba'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Tuşba Belediyesi ekiplerince yapılan altyapı yenileme çalışmalarının ardından, mahallelerde sathi asfalt kaplama çalışmaları yürütülüyor.

Altyapısı tamamlanan Şemsibey, Kalecik, Bardakçı ve Topaktaş mahallelerinde belediye ekipleri, sathi asfalt kaplama çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşlar için konforlu ve güvenli yollar yaptıklarını söyledi.

İlçeye yenilenmiş, çevre düzenlenmesi yapılmış ve estetik görünüme sahip yollar kazandırdıklarını belirten Akman, şunları kaydetti:

"Altyapı çalışmaları tamamlanan bu mahalle yollarını sathi asfalt kaplamayla yaptık. Belediye olarak kilit parke taşı ve sıcak asfalta göre onarımı daha kolay olan sathi kaplamayı tercih ettik. Altyapı çalışmaları tamamlanan mahalle yollarını durumuna göre ya kilit parke taşı ya sıcak asfaltla ya da sathi asfalt kaplama ile yapıyoruz."

Şemsibey Mahalle Muhtarı Naci Çelik ise çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür etti.