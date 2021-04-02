Tuşba'da 'Kurtuluş Günü' coşkusu
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Tuşba'da 'Kurtuluş Günü' coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tuşba'da 'Kurtuluş Günü' coşkusu

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü Tuşba ilçesinde düzenlenen çeşitli etkiliklerle kutlandı.

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Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü Tuşba ilçesinde düzenlenen çeşitli etkiliklerle kutlandı.

Bu yıl ilk kez merkez ilçelerde de yapılan kutlama etkinlikleri, Tuşba Belediyesinin İskele Merkez Camii'nde kılınan Cuma Namazı'nın ardında cami cemaatine lokma tatlısı dağıtımıyla başladı. Daha sonra kutlama etkinliklerine 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edildi. AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç ve AK Parti Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Muğdat Günini'nin birer selamlama konuşması yaptığı kutlama töreninde günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; gururla, şerefle kutladıkları 2 Nisan'ın, bu aziz topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan dış güçlerle işbirlikçilerinin unutamayacakları dersin verildiği tarih olduğunu ifade etti.

Samsun'da yakılan özgürlük meşalesinin; Erzurum'da, Elazığ'da, Van'da adım adım, karış karış, Anadolu'nun her köşesini aydınlattığı ve zaferlerin sele dönüştüğü gün olduğunu vurgulayan Başkan Akman, "Bugün; 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim', 'Ya ölüm, ya İstiklal' diyenlerin, ülkenin geleceği olan bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için ölümü seçtikleri gündür. Bugün; derdi vatan olan, derdi millet olanların günüdür. Bugün; Van'ımızın kurtuluş, zafer, mücadele, azim ve gururun bayramıdır" dedi.

"Geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğini inşa edemezler"

Geçmişini bilmeyen toplumların geleceğini inşa edemeyeceğini kaydeden Başkan Akman, dün Zeve'de yaşananları unutmaları durumunda, bugün Suriye'de ve Irak'ta yaşanan olayların sebebini anlayamayacaklarını kaydetti. Geçmişten aldıkları güç ve kuvvetle geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Akman, "Atalarımızın,103 yıl önce 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' şiarıyla canlarını ortaya koyarak bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlattıkları gündür" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgede geliştikçe, söz sahibi oldukça, buna engel olmak isteyen düşmanların da olacağını dile getiren Başkan Akman, 103 yıl önce olduğu gibi bugün de her türlü şartta yine aynı ruh ve inançla birlik, beraberlik içerisinde gerekli mücadeleyi gösterecek güç ve kudrette sahip olduklarını vurguladı. Başkan Akman, "Gücümüz her daim katlanarak artmaya devam edeceğinden hiçbir dış gücün şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle; değerli hemşehrilerimin 2 Nisan Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünü tebrik ediyor, bu vatan için kanını, canını vermiş şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de şükranla yad ediyorum" dedi.

Başkan Akman'ın yaptığı konuşmanın ardında Tuşba Belediyesi Folklor Ekibi bir gösteri sundu. Yapılan 'Çuval', 'Yumurta' ve 'İp Çekme' gibi oyunlarda dereceye girenlere çeşitli hediyelerin verildiği ve ikramların da yapıldığı kutlama etkinlikleri, 'Grup Yakamoz' tarafından verilen konserle son buldu.

Kutlama etkinliklerine Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç ve AK Parti Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Muğdat Günini'nin yanı sıra AK Parti Tuşba Belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

Tuşba'da 'Kurtuluş Günü' coşkusu
Tuşba'da 'Kurtuluş Günü' coşkusu
Tuşba'da 'Kurtuluş Günü' coşkusu
Tuşba'da 'Kurtuluş Günü' coşkusu
Tuşba'da 'Kurtuluş Günü' coşkusu
Tuşba'da 'Kurtuluş Günü' coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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