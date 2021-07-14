Tuşba'da kurban kesim noktaları belirlendi

Van'ın Tuşba Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kesmeleri için kesim noktalarını belirledi.

Van'ın Tuşba Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kesmeleri için kesim noktalarını belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmeleri için bir dizi önlem alındı.

Kurban kesim süresince hijyene dikkat edilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi gibi tedbirler alan belediye, Akköprü, Kalecik, Beyüzümü, Alaköy mahalleleriyle bazı yol güzergahlarında hayvan kesim noktaları oluşturdu.

Belediye ekipleri, park ve dinleme alanlarında çevre ve görüntü kirliliğine sebep olacak şekilde kesim yapılmasına izin vermeyecek.

Bayram süresince kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimleri mesai yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol