Tuşba'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Kaymakam Meral Uçar Arpa, yaptığı açıklamada, ilçede 6 bin ihtiyaç sahibi aile için gıda kolisi hazırlayıp, dağıttıklarını belirtti.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayan Arpa, "Tuşba Kaymakamlığı olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizle birlikte bu mübarek ayı hep beraber mutlu bir şekilde geçirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA