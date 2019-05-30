Tuşba'da fidan dikimi

Van'ın Tuşba ilçesinde 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında 2 bin metrekarelik alan ağaçlandırıldı.

23 Mayıs Gençlik Haftası etkinliği kapsamında Tuşba Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ve Tuşba Belediyesinin destekleriyle Van Güzel Sanatlar Lisesi, Van Spor Lisesi, Tuşba Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesinin bulunduğu kampus alanına fidan dikimi yapıldı. Gençlik Haftası kapsamında gerçekleştirilen fidan dikimine Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Kaymakamlık Yazı İşler Müdürü Cihan Güzel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İlçe Nüfus Müdürü Cevdet Soygüder, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Şirazi, İlçe Tapu Müdürü Alaattin Unutur, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Aydın ile Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Handil, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle birlikte fidan dikimini gerçekleştiren Belediye Başkanı Salih Akman, 'Kıyametin koptuğunu görseniz de elinizdeki fidanı dikin' hadisi şerifini öğrencilere hatırlatarak, ağaç dikiminin önemine değindi. Başkan Akman, "Bugün burada geleceğimiz olan gençlerimiz, sevgili öğrencilerimiz ile yine onların geleceği için güzel bir faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Toprakla buluşturacağımız fidanlar, toplum ve gençlerimizin yarınları için önemli bir etkinliktir. Bu anlamda yapılan etkinlikte emeği geçen Tuşba Kaymakamlığımıza, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve diğer ilçe kurumlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Her zaman gençlerin yanında olduğunu da belirten Başkan Akman; çevremizi, tıpkı evimiz ve bahçemiz gibi koruyup, gözetmek ve temiz tutmak gerektiğini vurguladı. Ayrıca doğadaki hiçbir canlının yok olup gitmesine, eziyet görmesine göz yumulmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Akman, "Biz öyle bir anlayışın temsilcileriyiz ki, bir çiçeğin dahi zarar görmesine ne gönlümüz razı olur ne de inancımız müsaade eder" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA