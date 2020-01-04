Tuşba'da ev yangını
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Tuşba'da ev yangını

Van merkez Tuşba ilçesinde bir çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

04.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:08
Tuşba'da ev yangını

merkez ilçesinde bir çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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