Tuşba'da ev yangını
Van merkez Tuşba ilçesinde bir çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Van merkez Tuşba ilçesinde bir çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN