Tuşba'da bahar temizliği devam ediyor
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Tuşba'da bahar temizliği devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Yerel

Tuşba'da bahar temizliği devam ediyor Van'ın Tuşba Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte başlattığı bahar temizliğini sürdürürken, Belediye Başkanı Salih Akman da çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Tuşba'da bahar temizliği devam ediyor

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte başlattığı bahar temizliğini sürdürürken, Belediye Başkanı Salih Akman da çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Van'da ilkbaharın gelmesiyle kar yağışı ve aşırı soğuklar yerini güneşli havaya bırakırken, bunu fırsat bilen Tuşba Belediyesi de cadde ve sokaklarda bahar temizliği başlatmıştı. Geçen hafta ilçe genelinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkamaya başlayan belediye ekipleri, yol ve kaldırım kenarlarında kış aylarından kalan olumsuz görüntüleri ortadan kaldırmaya devam ediyor.

Merkezi 10 mahallede 5 yıkama, 3 süpürme ve 2 çöp toplama olmak üzere 10 araç ve 30 personelle bir haftadır yürütülen temizlik çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ve birim müdürleri ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Salih Akman, yürütülen yol süpürme ve yıkama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Son günlerde hızla yayılan korona virüs salgınına karşı ekiplerin gece gündüz demeden temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Akman, "Ekiplerimiz, Tuşba ilçemiz genelinde bulvar, cadde, sokak ve kaldırımlarda süpürme ve tazyikli su ile yıkama çalışması yapıyor. Tuşba Belediyesi olarak ilçe genelinde başlattığımız temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu.

Tuşba'da bahar temizliği devam ediyor
Tuşba'da bahar temizliği devam ediyor
Tuşba'da bahar temizliği devam ediyor
Tuşba'da bahar temizliği devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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