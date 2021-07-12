Tuşba'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resim sergisi açıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Tuşba Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda açılan sergide, 15 Temmuz gecesini anlatan 20 resim yer aldı.

??????? Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaptığı açıklamada, serginin 15 Temmuz'un ruhunu yansıttığını söyledi.

Vatan için şehit olanları unutmayacaklarını, her zaman minnet ve rahmetle anacaklarını belirten Akman, şunları kaydetti:

"Millet olarak bir daha böyle bir acıyı yaşamamayı diliyorum. Milletimiz üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen milli birlik ve beraberlik ruhunu yüreğinde taşımaktadır. Bu ruhun yansımalarını düzenlediğimiz sergide görüyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum."

Sergi, 15 Temmuz'a kadar açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan