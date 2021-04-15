Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Güncel

Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İskele Sahil 2. Etap Parkı adeta göz kamaştırıyor.

Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İskele Sahil 2. Etap Parkı adeta göz kamaştırıyor.

Tuşba Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İskele Sahil 2. Etap Parkı, kentin yeşil alan kapasitesini artırdı. Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik alanda yapılan park; çocuklar için oyun parkı, gençler için spor alanı, koşu ve yürüyüş yolu ile 7'den 70'e herkese hitap ediyor.

İHA muhabirine konuşan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe sakinleri başta olmak üzere tüm vatandaşlar için daha iyi hizmet sunabilmek için sahil parkını yaptıklarını söyledi. Akman, "İskele 2. Etap Sahil Parkı projemiz 15 milyona mal oldu. Yaklaşık 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Parkımız toplam 90 bin metrekare alana sahiptir. İskele 2. Etap sahil bandımız yaklaşık olarak bin 400 metre uzunluğundadır. Sahil bandı için 137 bin metrekare kıyı alan ıslah edildi. Bununla birlikte yürüme yolu ve bisiklet yolu mevcuttur. 300 metrekare büyüklüğünde meydan havuzu yapıldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk çocuk ve yetişkin Survivor Parkı kuruldu. Gençler için macera parkur alanı yapıldı. Halkın spor yapabileceği fitness aletleri yapıldı. Vatandaşların dinlenebileceği, piknik ve eğlence alanları oluşturuldu. Toplam 117 adet barbekü kamelya ve piknik masaları bırakıldı ve 24 saat kamera sistemi ile güvenli bir ortam sağlandı" dedi.

Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:48:49. #1.15#

title