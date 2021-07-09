Tuşba'da 7 spor dalında açılan kurslar devam ediyor

Van'ın Tuşba Belediyesince açılan spor kursları devam ediyor.

Van'ın Tuşba Belediyesince açılan spor kursları devam ediyor.

Tuşba Belediyesi, futbol, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi ve folklor gibi 7 branşta çocuk ve gençlere yönelik kurs açtı.

Belediye Başkanı Salih Akman, kurslarda eğitim alan gençleri ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Herkesi sosyal yaşamın içine dahil etmeye çalıştıklarını belirten Akman, gençlerin spor alanlarında kendilerini geliştirmelerine olanak sağladıklarını söyledi.

Akman, "Yaz ayları boyunca verilecek sportif eğitimlerle gençlere ve çocuklara spor bilincini, spor ahlakını, spor kültürünü ve dostluğun aşılanmasını amaçlıyoruz. Bu yıl 9-13, 13-17 ve 17-22 yaş gruplarına yönelik açmış olduğumuz spor kurslarına katılan çocuk ve gençlerden beklentimiz sporu, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve yaşamları boyunca iyi bir sporcu olmalarıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol