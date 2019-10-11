Tuşba Belediyesinin 2020 yılı bütçesi onaylandı

11.10.2019 15:34

Van'ın Tuşba Belediye Meclisi, yapılan ekim ayı olağan toplantısının bugünkü oturumunda, 2020 mali yılı bütçe tasarısı görüşerek karara bağlandı.



Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında gerçekleştirilen bugünkü oturumunda, 89 milyon 228 bin 400 lira olan 2020 yılı tahmini bütçesi oylandı. Yapılan bütçe oylamasının ardında bir konuşma yapan Başkan Akman, bütçenin hazırlanmasından onaylanmasına kadar emeği geçen herkese teşekkür etti. Hazırlanan bütçenin Tuşba halkının ortak bütçesi olduğunu belirten Başkan Akman, belediye bütçesini en iyi şekilde kullanacaklarını kaydetti. Başkan Akman, "Ağırlıklı olarak yatırıma yönelik bir bütçe hazırladık. Uzun bir çalışma ve emek sonucu hazırlanan 5 yıllık stratejik ve 2020 yılı performans planımız çerçevesinde ilçemizin öncelikleri belirleyen ve ihtiyaçları gözeten bir bütçe hazırladık. 2020 yılı tahmini bütçemiz, 89 milyon 228 bin 400 lira olarak gerçekleştirildi. Bu bütçenin de yüzde 40'ına denk gelen 35 milyon 810 bin lirasını yatırıma ayrılmış durumdayız. Bu çok ciddi bir paydır. Bu bütçeyi Tuşbalılar için hizmete dönüştüreceğiz" dedi.



Hizmet için var olduklarını da dile getiren Başkan Akman, hizmet yaparken de en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurguladı. Başkan Akman, "Öncelikleri belirleyen ve ihtiyaçları gözeten bir bütçe hazırladık. Önümüzdeki dönemde bu bütçe ile Tuşba'nın her köşesine eşit şekilde hizmet götürmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Allah bu bütçeyi Tuşbamıza hayırlı, uğurlu bir şekilde kullanmayı nasip etsin. Allah bizleri mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.



Tuşba Belediye Meclisi tarafında onaylanan 2020 yılı bütçesi, Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan toplantısında yatırım ve bütçe denkliğini bozmayacak şekilde üzerinde yapılacak müzakerelerin ardından kesin bütçe olarak onaylanarak yürürlüğe girecek. - VAN

Kaynak: İHA