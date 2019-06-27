Tuşba Belediyesinden yaz spor okulu

Van'ın Tuşba Belediyesi, okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların zamanlarını kötü alışkanlıklardan uzak ve verimli bir şekilde geçirmeleri için modern spor tesislerinde ücretsiz yaz spor okulu açtı.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Tuşba Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte okulların kapanmasıyla birlikte futbol ve masa tenisi branşlarında açmış olduğu yaz spor okulu 3 ay devam edecek. Tuşba Belediyesine ait olan Soner İdil Spor Komplesinde açılan yaz spor okuluna katılan yüzlerce çocuğun hem tatil hem de eğitim imkanını bir arada bulduğunu belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye olarak bu yıl da açmış olduğumuz yaz spor okulunda 12-15 ve 15-19 yaş gruplarına yönelik futbol ve masa tenisi branşlarında açmış oldukları kurslara katılan çocukların kendilerini geliştirdiklerini ifade etti. Başkan Akman, "Tuşba Belediyesi olarak çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak, spora yönlendirmek ve çocuklara sporu sevdirmek amacıyla yaz spor okulu projesini hayata geçirdik" dedi.

Kursların tamamen ücretsiz olduğunu dile getiren Başkan Akman, spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Akman, "Okulların tatile girmesiyle birlikte Tuşba'da yüzlerce çocuğumuz spor okulumuza kayıt yaptı. Eylül ayına kadar deva edecek olan yaz spor okulumuzda bu yıl en çok ilgi gören futbol ve masa tenisi branşlarında çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Çocuklarımızın spora olan ilgisi bizi memnun ediyor" şeklinde konuştu.

Çocukların sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sağlamak ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için Tuşba Belediyesi olarak yaz spor okulu projesini bu yaz da hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Akman, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın spora yönelmesi ve herhangi bir spor branşına yeteneği olan gençlerin bu yönde kendini geliştirerek ilerlemesi son derece önemlidir. Biz de buna katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah Tuşba Belediyesi Yaz Spor Okullarında eğitim görecek çocuklarımız hem kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış olacaklar hem kendilerini her anlamda geliştirmiş olacaklar" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA