Tuşba Belediyesinden yangın bölgesine araç ve personel desteği

Van'ın Tuşba Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde halen devam etmekte olan orman yangınına müdahale etmek üzere bir arazöz, bir ekskavatör ve bir su tankeri ile 6 personel gönderdi.

Van'ın Tuşba Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde halen devam etmekte olan orman yangınına müdahale etmek üzere bir arazöz, bir ekskavatör ve bir su tankeri ile 6 personel gönderdi.

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan orman yangınlarının söndürülmesi için hummalı bir çalışma yürütülürken, başta Antalya ve Muğla olmak üzere yangın bölgelerine destek amaçlı makine, ekipman ve personel takviyeleri devam ediyor. Tuşba Belediyesi de bu kapsamda Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde devam eden yangını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bir arazöz, bir ekskavatör ve bir su tankeri ile 6 personelini bölgeye sevk etti. Yola çıkan ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaşarak çalışmalara katılması bekleniyor.

Tuşbalılar olarak dualarıyla bölge halkının yanlarında olduklarını ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Yanan sadece ormanlar değil, her duyarlı vatandaşın yüreği yanıyor. İnşallah ülkemizde ve tüm dünyada bir daha böyle olaylarla karşılaşmayız. Yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, başta 'Ormanın kahramanları' olmak üzere çıkan yangınlarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımız da acil şifalar diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı