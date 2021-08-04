Tuşba Belediyesinden sporculara malzeme desteği

Van'ın Tuşba Belediyesi, açmış olduğu yaz spor kurslarına katılan çocuk ile gençlere ücretsiz malzeme desteğinde bulundu.

Van'ın Tuşba Belediyesi, açmış olduğu yaz spor kurslarına katılan çocuk ile gençlere ücretsiz malzeme desteğinde bulundu.

Tuşba Belediyesinin, çocuk ve gençlerin boş zamanlarını kötü alışkanlıklardan uzak ve verimli bir şekilde geçirmeleri için açmış olduğu 'Yaz Spor Kursları' devam ediyor. Kendi tesisleri olan başta Şehit Soner İdil Spor Kompleksi ile Tuşba Toplum Yaşam Merkezinde ücretsiz olarak açmış olduğu futbol, basketbol, hentbol, voleybol ve masa tenisi branşlarındaki yaz spor kurslarına katılanlara düzenlenen törenle malzeme desteğinde bulunuldu. Kalecik Mahallesi'nde bulunan Tuşba Toplum Yaşam Merkezinde düzenlenen malzeme dağıtım töreninde Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurslara katılan çocuk ile gençlere günlük spor faaliyetlerinde kullanacakları şort, tişört, çorap, antrenman yeleği ve eşofman takımından oluşan malzemeleri dağıttı. Sporcuların sağlıklı bir eğitim almaları için gerekli olan futbol, basketbol, hentbol, voleybol topu, masa tenisi, raket ve topu ile yer minderi gibi araç, gereç ve malzemelerin tümünü tedarik ettiklerini vurgulayan Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak imkanları doğrultusunda her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti.

Çocuk ve gençlerin düzenlenen spor etkinliklerine katılmalarının onların geleceği ve sağlıkları açısından önemli olduğunu dile getiren Başkan Akman, "Biz sosyal belediyecilik gereği açmış olduğumuz yaz spor kurslarına ilçemizdeki tüm çocuk ve gençlerin katılmalarını ve bu etkinliklerde var olmalarını istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne tüm hemşehrilerimizin olduğu gibi çocuk ve gençlerimizin de yanında olduk. Çocuk ve gençlerimizin sağlıklı bir ortamda spor yapmaları için bu yıl da 5 kırsal mahallemize sentetik çim saha yaptırdık. İlçemizde spor yapmak isteyen herkes için sporu erişebilir kılma adına yüzme, bireysel ve takım sporları için çok amaçlı kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve 480 seyirci kapasiteli türbinli çim sahasını ilçemize kazandırdık" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı