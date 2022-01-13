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Tuşba Belediyesinden sıcak çorba ikramı

Tuşba Belediyesinden sıcak çorba ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Van'ın Tuşba Belediyesi, tedavi için hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulunuyor.

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesi, tedavi için hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Tuşba Belediyesi, gerek Van'da gerekse çevre illerden tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarını zorlu tedavi süreçlerinde yalnız bırakmayarak, soğuk kış günlerinde sıcak çorba ikramına başladı.

Her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, soğuk kış günlerinde hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları ile fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını bir nebze olsa hayatlarını kolaylaştırmak için sıcak çorba ikramına başladıklarını söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Tuşba Belediyesinin insan odaklı hizmetlerini hız kesmeden sürdürdüğünü dile getiren Başkan Akman, "Bu zorlu süreçte vatandaşımızı yalnız bırakmıyor, elimizden gelen tüm desteği sunuyoruz" dedi.

Tuşba Belediyesinin yapmış olduğu sıcak çorba ikramından dolayı Başkan Akman ve ekibine teşekkür eden vatandaşlar, "Belediye Başkanımız Salih Akman ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sabah bu güzel çorbayı bizlere ikram etmelerinden dolayı çok mutlu olduk. Hem sağlık çalışanları açısından iyi bir moral oluyor hem de il dışından gelen hasta ve yakınlarına bir katkı oluyor. Bu zorlu süreçte belediyemizin yapmış olduğu bu sıcak çorba ikramı içimizi ısıtıyor" dediler. - VAN

Tuşba Belediyesinden sıcak çorba ikramı

Tuşba Belediyesinden sıcak çorba ikramı

Tuşba Belediyesinden sıcak çorba ikramı

Tuşba Belediyesinden sıcak çorba ikramı

Tuşba Belediyesinden sıcak çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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