Tuşba Belediyesinden sahil temizliği
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Tuşba Belediyesinden sahil temizliği

Van'ın Tuşba Belediyesi havaların ısınmasıyla sahil temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tuşba Belediyesinden sahil temizliği
23.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:50

Van'ın Tuşba Belediyesi havaların ısınmasıyla sahil temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, yüzme sezonunun başlamasıyla hafta sonu tatillerini Van Gölü sahilinde geçiren vatandaşların geride bıraktığı tonlarca çöpü toplayarak geri gönderme merkezine taşıdı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla vatandaşların hafta sonlarını yoğun olarak sahillerde geçirdiğini söyledi.

Belediye ekiplerinin düzenli olarak sahillerde çevre temizliği yaptığını belirten Akman, "Temiz bir kent ancak duyarlı vatandaşların desteğiyle olur. En iyi ve kalıcı temizlik hiç kirletmemekten geçiyor. Herkesi temiz bir çevre bırakmaya davet ediyorum. Belediye olarak 'Sahillerimiz temiz kalsın' sloganıyla kampanya başlattık. Belli bölgelere çöp konteynerleri bıraktık. Vatandaşların çöplerini buralara atmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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