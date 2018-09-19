Tuşba Belediyesinden Park Açılışı ve Sünnet Şöleni

Tuşba Belediyesince Van Gölü kıyısında yapılan "15 Temmuz Şehitler Parkı ve Yusuf Ziya Çok Amaçlı Konferans Salonu" törenle hizmete açıldı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Kardeş Belediye" kapsamında destek verdiği park ve konferans salonunun açılışı için tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen açılış töreninin ardından belediyenin geleneksel hale getirdiği sünnet şöleni başladı.

Törene katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, birkaç yıl içerisinde Van'da önemli yerel yönetim çalışmaları yapıldığını söyledi.

Uzun sürenin ardından Van halkının unuttuğu ve adeta özlemle, hasretle beklediği gerçek belediye hizmetlerini vatandaşla buluşturmaya gayret ettiklerini belirten Zorluoğlu, Edremit, İpekyolu, Tuşba ilçelerinde sahil boyu ve diğer yollarda, kaldırımla caddelerde güzel projelerin kısa zamanda hayata geçirildiğini vurguladı.

Van'ın daha iyi hizmetleri hak ettiğini belirten Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizler hizmetlerin en güzeline layıksınız. Biz bunları yapmak zorundayız. Ama şu soruyu sormanızı isterim. Son 10 yıldır aynı miktarda kaynak geliyor. Hükümet bütün belediyelere nüfusa göre para gönderiyor. Son 2 yıl içerisinde bu kadar büyük belediye hizmetleri yapılabiliyorken, ondan önceki 8-10 yılda hizmetler neden yapılmadı? Van'a gönderilen kaynaklar neden hizmete dönüştürülmedi? Bu kaynaklar nereye harcandı? Bu soruları kendinize sorunuz. Bu soruların cevabını verdiğinizde eminim bundan sonra ideolojik belediyecilik anlayışına değil, hizmet belediyeciliğine ve gönüllere dokunan belediye hizmetlerine destek vereceksiniz."

Törene katılan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da Van'ın daha önce belediyecilik hizmetinden mahrum bırakıldığını ifade etti.

Türkiye'nin AK Parti ile hizmet belediyeciliğiyle tanıştığını kaydeden Yılmaz, AK Parti belediyelerinin insanların yaşamına konfor sağlayacak, onu rahatlatacak olan şeyleri düşünen ve düşündüklerini hizmete sunan bir belediyecilik hizmeti sunduğunu aktardı.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise 4 yılda kıt imkanlarla 40 yıllık hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Çalışmalarımızla milletin parasını, halkın parasını halka kullandık. Allah'ın izniyle terör örgütüne, teröre destek olarak bir tek kuruş gitmiyor, gitmeyecek. Bizden öncekiler bu halka sadece gözyaşı ve nefret bıraktılar. Bizse hizmet dedik ve hizmeti ayaklarına getirdik." diye konuştu.

Programa, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.