Tuşba Belediyesinden öğrencilere ücretsiz 'havuz ve sinema' etkinliği

29.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:05

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2019-2020 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde karne hediyesi olarak öğrencileri havuz ve sinema ile buluşturdu.



Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek sömestri tatilinde öğrencileri havuz ve sinemayla buluşturuyor. Kültürel ve sosyal faaliyetlere önem verdiklerini, öğrencilerin yarıyıl boyunca yaşadıkları ders stresini atarak moral depolamalarını amaçladıklarını ifade eden Başkan Akman, "Çok yoğun bir eğitim öğretim dönemi geçiren çocuklarımızı yarıyıl tatilinde biraz olsun eğlendirebilmek amacıyla havuz ile buluşturduk, onlarla sinema etkinliği gerçekleştirdik" dedi.



Sosyal belediyecilik anlamında gençlere yönelik resim, müzik, bağlama, gitar gibi birçok alanda proje uyguladıklarını kaydeden Başkan Akman, çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel alanlarda gelişim göstermeleri ve kendilerini yenilemeleri için bu tarz projelerinin devam edeceğinin altını çizdi. Gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceği için atılmış en önemli adım olduğunun altını çizen Başkan Akman, "Çocuklarımızın yüzündeki o gülümseme ve geleceğe umutla bakmaları bizler için paha biçilmez bir mutluluktur. Bir eğitimci olarak şunun altını çizmek istiyoruz, eğitim öğretim sürekliliği olan bir durumdur. Başarı veya başarısızlığı bir döneme bakarak sınırlandıramayız. Öğrenciler için hayatın sadece derslerden ibaret olmadığını, bunun yanında hayat boyu ilgilenilebilecek ve bilgi edinilebilecek çok farklı alanların da olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Tuşba Belediyesi olarak başarılı olan öğrencilerimize karne hediyesi olarak ücretsiz sunduğumuz havuz ve sinema etkinliğinden sömestri tatili boyunca çok sayıda çocuğumuz faydalandı" diye konuştu.



Sömestri tatilinde düzenlenen ücretsiz havuz ve sinema etkinliklerine katılan başarılı öğrenciler ise Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret ederek, kendilerine tanınan imkanlardan dolayı teşekkür ettiler. Başkan Akman, kendisini ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - VAN

Kaynak: İHA