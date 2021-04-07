Tuşba Belediyesinden 'Model Ceviz-Badem Bahçesi' projesi
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Tuşba Belediyesinden 'Model Ceviz-Badem Bahçesi' projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tuşba Belediyesinden 'Model Ceviz-Badem Bahçesi' projesi

Van'ın Tuşba Belediyesinin kırsal mahallelerde oturan üreticilere ek bir gelir sağlamak amacıyla başlattığı 'Model Ceviz-Badem Bahçesi' projesinin bu yıl da devam edeceği belirtildi.

Van'ın Tuşba Belediyesinin kırsal mahallelerde oturan üreticilere ek bir gelir sağlamak amacıyla başlattığı 'Model Ceviz-Badem Bahçesi' projesinin bu yıl da devam edeceği belirtildi.

Tuşba Belediyesi, kırsal mahallelerde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticilerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Bu yıl da her biri en az 4 dönüm olmak üzere 25 ceviz ve 25 bademden oluşan toplam 50 adet 'Model Ceviz-Badem Bahçesi' projesi uygulanacağı bildirildi. İsteklilerin, 7-23 Nisan 2021 tarihleri arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğüne talebini belirten dilekçe, kimlik fotokopisi, arazi tapusunun kendi adına veya en az 10 yıl süre ile kiraladığına dair belge, arazinin minimum 4 bin metrekare olduğunu gösteren tapu örneği ile başvuruda bulunabileceği kaydedildi. Yapılan başvuruların oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirileceği, arazinin sulanabilir tarım arazisi vasfı olması, dezavantajlı olanların (yoksulluk durumu, gazi-şehit aileleri) belgesi, kurulacak olan model ceviz-badem bahçesinin sulama ve bakımı hizmetlerinin yapılması gibi şartları yerine getireceğini taahhüt edenlere öncelik verileceği vurgulandı.

İlçe ekonomisini canlandırmak, tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak için canla başla çalışacaklarını kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye olarak geçmiş yıllarda kırsal mahallelere yönelik başlatılan 'Model Ceviz-Badem Bahçesi' projesini bu yıl da uygulayacaklarını ifade etti. İlçenin gerek tarım ve gerekse hayvancılık açısında iyi bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Başkan Akman, Tuşbalı üreticilerimiz için ek gelir kaynağını oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız köylümüzün, çiftçimizin daha fazla kazanması ve üretime katkıda bulunmasıdır. Geçmiş yıllarda kurduğumuz 'Model Ceviz-Badem Bahçeleri' şu an çok iyi durumda. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ürün alınmaya başlanacak" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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