Tuşba Belediyesinden KDV denetimi

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından bakkal ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Temel gıda maddelerinde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi ile birlikte Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatları ile belediye ekipleri sahaya indi. İlçe genelinde gıda ürünü satan işletmeleri tek tek denetleyen ekipler, tüm etiketleri ve fiyatları denetimden geçirdi. Vatandaşların almış oldukları ürünlerin kasada Katma Değer Vergisi oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediğini denetleyen ekipler, ayrıca raftaki fiyatların kasadaki fiyatlara uyup uymadığını da tek tek kontrol etti.

Denetime bizzat ekiplerle katılan Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, Resmi Gazete'de yayımlanan KDV oranının düşürülmesinin ardından Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatı ile sahaya çıktıklarını ifade ederek, "İlçe halkımızın oluşabilecek mağduriyetlerinin önüne geçebilmek adına raf etiket fiyatı ile kasa etiket fiyatının uyup uymadığı ve KDV indiriminin yansıtılıp yansıtılmadığını konusunda denetimlerimize hız kazandırdık. Bundan sonraki süreçlerde de belli periyotlarda denetimlerimiz devam edecektir" dedi.

"Tuşba'da fahiş fiyata geçit yok"

Tuşba'da KDV indirimi ile birlikte yapılan denetimlerin dışında ekipler ilçe genelindeki marketlerde fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk gibi sorunların önüne geçmek için de denetimlerini sürdürdüğünü belirten Yertürk, "Gıda ürünleri satan işletmelerde sürekli olarak incelemeler yapan ekiplerimiz, fiyat ve etiket farklılıklarında gerekli işlemleri yapıyor. Başkanımız Salih Akman'ın hassasiyet ile takip ettiği konulardan birisi olan fahiş fiyat ile mücadelede, Tuşba Belediyesinin denetimleri aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı. - VAN